SBO inova formação continuada para educadores

Santa Bárbara d´Oeste como protagonista da tecnologia na educação. Os professores e profissionais da rede municipal de ensino contam, a partir desse ano, com uma plataforma de aprendizagem corporativa que possibilita a gestão e centralização de todos os cursos e treinamentos virtuais. A novidade é mais um investimento na informatização dos processos na garantia de uma educação de qualidade para os barbarenses.

A plataforma LMS (Learning Management System) foi iniciada em maio com o curso “Academia de Líderes” para gestores e equipe técnica. O objetivo é refletir sobre a otimização das práticas institucionais com a aplicação das ferramentas Google Workspace for Education e implementar recursos e funcionalidades para otimizar a rotina e adequar a cultura digital.

A iniciativa foi case de sucesso em encontro na sede da Google, na capital paulista, no dia 1º deste mês. Santa Bárbara foi a única cidade a apresentar uma plataforma implementada em rede pública de ensino. O tema foi “Futuros da educação para gestores inovadores” e contou com a participação de dezenas de cidades.

A plataforma, já personalizada com a identidade visual do município, moderniza e facilita o acesso da formação continuada que busca qualificar cada vez mais os educadores e oferecer mais conhecimento em formatos atuais e próximos dos alunos da Rede Municipal de Ensino.

“Nas reuniões periódicas com o prefeito Rafael Piovezan sempre foi ressaltada a necessidade de investirmos tecnologicamente na formação dos educadores. Para o prefeito e de acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), essa área do conhecimento é essencial para desenvolvimento da educação inclusiva e cidadã.”, disse a secretária de Educação, Tânia Mara da Silva.

Informatização

Nos últimos anos, a Prefeitura investiu R$ 5,7 milhões na informatização e na educação digital da Rede Municipal de Ensino. O objetivo foi assegurar aos estudantes e profissionais da Educação a atualização e o desenvolvimento de competências para a utilização de ferramentas para a educação digital.

A ação foi iniciada com a implementação da plataforma Google For Education nas escolas municipais para atender uma necessidade da educação on-line intensificada por conta da pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19). Cerca de 850 profissionais de educação, entre professores e monitores da Rede Municipal de Ensino participaram de diversas formações quanto ao uso das ferramentas digitais, estimulando novas experiências por meio da tecnologia e dessa forma construindo competências e contribuindo para o desenvolvimento dos alunos, além de desenvolver proposta de educação digital com os alunos da educação infantil (4 e 5 anos) e Ensino Fundamental.

As formações e o uso da tecnologia seguem de forma constante na Rede Municipal de Ensino. Dentre as últimas aquisições estão 2.502 chromebooks, 70 microcomputadores, 60 notebooks, mais 3.700 equipamentos entre headset, webcam, caixa de som, mouse, estabilizador, roteador e pacote de serviços de dados, beneficiando mais de 12 mil alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

