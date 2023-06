Tendências Virais de Clareamento Dental e a Saúde Bucal

A renomada dentista e especialista em saúde bucal, Dra. Bruna Conde, está

alarmada com as tendências caseiras de clareamento dental que têm se popularizado nas redes sociais. Com a disseminação de receitas que prometem dentes brancos e reluzentes, a Dra. Antenada sente a necessidade urgente de esclarecer os riscos associados a essas práticas, a fim de proteger a saúde oral dos indivíduos.

Recentemente, tem havido uma onda de vídeos virais que apresentam técnicas de clareamento dental caseiras, como o uso de carvão ativado ou a mistura de bicarbonato de sódio com limão. No entanto, é importante ressaltar que essas práticas foram desacreditadas por profissionais da área odontológica devido ao seu potencial de danificar o esmalte dos dentes.

A tendência mais recente, que está se espalhando rapidamente em um aplicativo de vídeo popular, envolve o uso de água oxigenada para bochechos e gargarejos, na tentativa de alcançar um sorriso mais branco. No entanto, a Dra. Antenada adverte veementemente contra essa prática, enfatizando que não é recomendada pelos dentistas.

O uso inadequado de água oxigenada na cavidade bucal pode levar a consequências graves para a saúde oral. Além de desequilibrar a microbiota bucal, essa prática pode causar queimaduras e aftas, e até mesmo resultar em infecções e inflamações na boca. Dra. Bruna Conde enfatiza que o clareamento dental deve ser realizado sob a supervisão de um profissional qualificado, levando em consideração a saúde individual de cada paciente. A segurança e o bem-estar dos pacientes devem ser a prioridade máxima ao buscar procedimentos de clareamento dental. 5 cuidados ao fazer clareamento Para mais informações sobre saúde bucal, clareamento dental seguro e cuidados odontológicos adequados, entre em contato com a Dra. Bruna Conde. Sobre a Dra. Bruna Conde: Dra. Bruna Conde é uma renomada dentista e defensora da saúde bucal. Com anos de experiência no campo odontológico, ela se dedica a fornecer informações precisas e orientações sobre cuidados dentários adequados, incentivando práticas seguras para manter um sorriso saudável e brilhante.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento