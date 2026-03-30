Bom Prato Móvel que está no bairro do Matão em Sumaré gerou reclamações à reportagem. Isso porque o ponto de entrega de almoços fica ao lado de terreno baldio gera reclamação. O leitor que enviou a foto registrou que “É revoltante ver a realidade que se repete em Sumaré. Não se trata de criticar o Bom Prato Móvel uma iniciativa essencial que leva alimentação digna para quem mais precisa”.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ele reforçou que “O problema é outro, e é grave: como a Prefeitura permite que esse atendimento aconteça em meio a um lixão?”

Bom Prato no Matão

O Bom Prato Móvel de Sumaré iniciou atendimento em um novo ponto estratégico na região do Matão, ampliando o acesso da população a refeições saudáveis, balanceadas e de qualidade pelo valor simbólico de R$ 1,00. A unidade itinerante permanecerá no local até o dia 5 de maio de 2026, reforçando as políticas de segurança alimentar no município.

A iniciativa integra o Programa Bom Prato, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo, e tem como principal objetivo garantir alimentação digna e acessível, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social.