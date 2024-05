Surpreenda sua mãe com uma doçura especial neste Dia das Mães! Que tal preparar um mimo delicioso em formato de bombom para comemorar esse dia tão especial? A Harald, líder em chocolate e cobertura para o mercado de confeitaria, inovou ao preparar a receita do Bombom no Tubinho, muito fácil e prática de fazer. A combinação do chocolate branco com o maracujá é um casamento perfeito de sabores e texturas. Confira a receita!

Bombom de Maracujá no Tubinho

Tempo de preparo: 1 hora e 30 minutos | Rendimento: até 36 unidades

Ingredientes

Recheio:

400 g de Cobertura TOP Branco

½ xícara (chá) de suco de maracujá (100 ml)

Tubinhos:

300 g de Cobertura TOP Meio Amargo

Finalização:

200 g de Recheio Confeiteiro Sabor Maracujá

Modo de preparo

Recheio:

Corte a Cobertura TOP Branco em pedaços, junte o suco de maracujá e leve ao micro-ondas para derreter. Misture bem até obter uma ganache lisa e homogênea. Coloque em um saco de confeitar e reserve.

Tubinhos:

Corte a folha de Transfer Decor em retângulos de 9,5 cm x 3 cm e reserve. Sobre uma placa ou forma, coloque os retângulos com o lado do desenho virado para cima e passe a Cobertura TOP meio Amargo derretida sobre eles, com a ajuda de uma espátula, deixando uma espessura de 3 mm. Quando começar a secar, una as pontas do transfer, formando uma gota e fixando as bordas com fita adesiva. Se necessário, passe um pouco de cobertura na parte interna para fixar as pontas. Leve à geladeira para finalizar a cristalização por cerca de 15 minutos. Enquanto isso, despeje a cobertura restante sobre uma folha de papel-manteiga, deixando uma espessura de 5 mm. Leve à geladeira para secar por cerca de 10 minutos. Retire as peças da geladeira. Remova delicadamente a fita adesiva e o acetato das peças em formato de gotinhas. Corte a placa com um cortador em formato de gotas de 4 x 2,5 cm. Derreta as sobras de cobertura para colar as peças com transfer à base. Encoste levemente um dos lados das peças com transfer na cobertura derretida e cole-as às bases.

Finalização:

Preencha as gotinhas com o recheio, deixando cerca de 1 cm de borda. Finalize preenchendo o restante do espaço com o gel de maracujá.

Passo a passo

Fazendo os tubinhos:

Sobre uma placa ou forma, coloque os retângulos de transfer com o lado do desenho virado para cima e passe a cobertura sobre eles, com a ajuda de uma espátula, deixando uma espessura de 3 mm.

Fechando:

Una as pontas, formando uma gota e fixando as bordas com fita adesiva.

Colando os fundos:

Derreta as sobras de cobertura para colar as peças com transfer à base. Encoste levemente um dos lados das peças com transfer na cobertura derretida e cole-as às bases.

Dicas

Para variar, substitua o suco de maracujá por suco ou polpa de outras frutas, como morango, frutas vermelhas, cupuaçu ou limão. Combine o Gel de Frutas com o sabor da fruta usada.

Materiais

Folhas de transfer

