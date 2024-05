Decidir qual construtora escolher para comprar sua primeira casa é uma tarefa a qual você deve se dedicar com bastante atenção e critério, caso contrário, terá problemas com a qualidade do imóvel, prazo de entrega e com atendimento pré e pós-entrega dele.

Para não transformar a realização de um sonho em uma dor de cabeça, preparamos um artigo repleto de orientações para a escolha da construtora. Quais pontos considerar? Quais qualidades conferem competência e seriedade? Quando desconfiar da qualidade da empresa? Confira, e inicie a saga do primeiro imóvel da melhor forma possível!

Fatores a Considerar ao Escolher uma Construtora

Para te auxiliar na escolha da melhor construtora e evitar problemas de percurso (que custam bastante dinheiro e causam estresse), identificamos 3 fatores essenciais para levar em consideração nesta etapa:

Reputação e Credibilidade

Não há propaganda melhor do que uma boa reputação, e por outro lado, não há sinal vermelho maior do que a falta dela. Por isso, pesquise a reputação da construtora no mercado imobiliário.

Atualmente, uma das melhores formas de realizar a pesquisa de credibilidade é por meio do site Reclame Aqui. No Google, pesquise “nome da empresa” + “Reclame Aqui”,e pronto!

Nesse caso, a ferramenta é responsável por mediar a resolução de problemas entre a empresa e o consumidor. Caso a construtora tenha muitas reclamações por lá, já sabe… Fuja!

Além disso, as avaliações do próprio Google são igualmente interessantes, assim como comentários nas redes sociais da empresa, e é claro, recomendação de amigos e familiares são sempre bem-vindas.

Experiência e Histórico de Projetos

Ainda na onda da pesquisa online, considere buscar pelos projetos já realizados pela construtora, ou seja, pelo portfólio dela.

A avaliação da experiência da construtora e de seu histórico de projetos concluídos é um grande divisor de águas na escolha por uma prestadora de serviço, pois assim o consumidor consegue verificar a qualidade e a eficiência das obras anteriores.

Em alguns casos, mesmo que a construtora seja competente, o cliente pode não se identificar com o estilo de projeto dela e continuar buscando por uma que irá suprir suas expectativas. Sendo assim, evite pular essa etapa.

Transparência e Comunicação

Adquirir um imóvel é um sonho, e quando se está prestes a realizá-lo, o comprador deve tomar cuidado para não virar pesadelo, o que, infelizmente, pode acontecer.

Nesse contexto, a transparência e a comunicação eficaz são indispensáveis durante todo o processo de compra do imóvel. Como comprador, não abra mão da disponibilidade da construtora em responder às perguntas e fornecer informações claras e detalhadas sobre os imóveis.

Para evitar eventuais decepções, mantenha contato com a construtora e tire todas as suas dúvidas, ainda que pareçam óbvias. Não tenha medo de perguntar, questionar e tornar tudo transparente.

Se perceber omissão, demora na resposta, ambiguidade e respostas evasivas e recusa do repasse de informações, procure outra construtora, pois são todos maus sinais.

Qualidades de uma Boa Construtora

Saindo um poucos dos alertas, quais pontos são positivos e deve considerar ao comprar seu imóvel? Confira!

Compromisso com a Qualidade

Um dos questionamentos obrigatórios a serem feitos para os responsáveis, é: quais são os indicadores de compromisso da construtora com padrões de qualidade elevados?

Essas informações costumam estar presentes no site da empresa, nas redes sociais, ou então, os colaboradores podem (devem, na verdade) informar com clareza.

Dica bônus: ao fazer os orçamentos, quando uma construtora estiver muito abaixo do valor das demais, desconfie em relação à qualidade e acabamento, pois para baratear o imóvel, provavelmente foi utilizado materiais de condição inferior. Não é uma regra absoluta, mas fique atento!

Respeito aos Prazos

Uma das insatisfações mais frequentes em relação às construtoras, é a falta de compromisso com os prazos. No Reclame Aqui, essa questão costuma estar no topo da lista de reclamações.

Então, verifique o histórico da construtora, mas dessa vez, volte-se ao cumprimento de prazos e eventuais atrasos. Esperar ansiosamente pela entrega do imóvel, e ela não acontecer na data planejada, é algo bastante frustrante para o comprador. Siga essa dica, e evite passar por isso.

Atendimento pós-venda

Infelizmente, ainda podem acontecer alguns problemas com a casa ou apartamento, como defeitos na parte elétrica ou hidráulica, por exemplo.

Por esse motivo, o atendimento pós-venda é tão importante quanto o atendimento pré-venda, ou seja, após a entrega do imóvel. Para se livrar de futuras dores de cabeça, questione a empresa sobre o suporte e a assistência oferecidos pela após a entrega do imóvel.

Ela estará disposta a resolver eventuais problemas? Quais são as medidas tomadas, caso eles aconteçam? Isso está previsto em contrato? Caso as respostas sejam negativas, as chances de estresse após a venda são grandes. E, mais uma vez, evite!

Procedimentos para Verificar a Idoneidade da Construtora

Por último, e para aplicar todas as dicas dadas até aqui, saiba quais são os 3 passos para identificar a confiabilidade das construtoras.

Pesquisa de Mercado

Ao pesquisar por construtoras da sua cidade, realize uma pesquisa minuciosa sobre cada uma delas, inclusive, busque pelo nome delas no site de defesa do consumidor, o consumidor.gov.br.

Além disso, solicite referências e consulte opiniões de outros compradores. Eles geralmente aparecem em posts nas redes sociais. Não exite em perguntá-los sobre a experiência com as construtoras, pois essa etapa é fundamental para descartar ou dar os próximos passos, como contatar as empresas para pedir orçamentos, por exemplo.

As avaliações do Google são ótimos indicadores, pois diferentemente dos depoimentos postados pelas construtoras nas redes sociais, as opiniões postadas nos sites de busca são imparciais.

Análise de Documentação

Imóvel é coisa séria, mas algumas empresas, para evitar cumprir com questões burocráticas legais, optam por desenvolverem suas atividades ilicitamente. Nessa etapa, os documentos essenciais são:

registro da construtora;

alvará de funcionamento;

registro no CREA;

contrato social e CNPJ;

garantias e seguros, isto é, se possui seguros que cubram eventuais danos ou problemas durante e após a entrega do imóvel;

projetos e licenças necessários para a obra, assim como as licenças ambientais.

Compromisso com a Sustentabilidade

Com os eventos relacionados ao clima e ao meio ambiente enfrentados nos últimos anos, vide as enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul (2024), não esqueça de considerar o compromisso da construtora com a sustentabilidade ambiental.

A certificação AQUA (Alta Qualidade Ambiental), por exemplo, atesta a eficiência energética e o baixo impacto ambiental das construções. Ao escolher uma construtora com essa certificação, para quem utiliza o espaço, os benefícios, além da importância ambiental, são:

economias de água e energia;

menores custos de condomínio;

melhores condições de conservação e manutenção da edificação;

melhores condições de conforto e saúde nos ambientes e nos espaços;

melhor qualidade de funcionamento dos sistemas da edificação;

maior valor patrimonial;

melhor qualidade de vida.

Seguindo todas as nossas dicas, a compra do imóvel que sempre sonhou será prazerosa e exitosa do início ao final do processo, assim como você merece!