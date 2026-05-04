O jornalista Boris Casoy é o novo contratado do SBT News. O comunicador, que retorna ao SBT depois de quase três décadas, será comentarista de política e terá o seu “Jornal do Boris” transmitido no canal do YouTube do canal de notícias, que tem quase 8 milhões de inscritos.

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Boris estreia no dia 18 de maio, junto com o novo portal do SBT News.

Fala Boris Casoy

“É um momento de extrema felicidade para uma pessoa da minha idade, com 85 anos, ter o trabalho reconhecido e estar sendo contratada pela empresa onde comecei profissionalmente no jornalismo televisivo. Imagino que vou encerrar a minha carreira dentro do SBT e informo que ainda tenho muita lenha para queimar. Espero colaborar com o SBT News nessa busca incansável pela notícia correta, independente e voltada para os interesses do telespectador”, declara Boris.

Em sua visita à emissora na tarde desta quinta-feira, 30 de abril, Boris entrou ao vivo no telejornal “Central da Notícias” e surpreendeu a colega Amanda Klein, com quem trabalhou por muitos anos. Na bancada, ele fez um esquenta, comentou de forma geral sobre o cenário político do país, sobre sua trajetória profissional, além de dar um gostinho ao público da inteligência, bom-humor e da forte presença de Boris Casoy no SBT News.

“O Boris saiu do SBT, mas o SBT nunca saiu dele. É assim que o vemos. Boris marcou nosso jornalismo com a seriedade de um grande profissional, sem abrir mão da autenticidade, da verdade e da espontaneidade que são características da emissora. Estamos felizes em tê-lo de volta”, conta com entusiasmo Daniela Abravanel Beyruti, CEO do SBT.

Boris iniciou sua carreira aos 15 anos como locutor esportivo na “Rádio Eldorado”. Na televisão, estreou em 1961 como repórter na “TV Tupi” e fez o programa “Mosaico na TV”, na extinta TV Excelsior. Em 1988, numa visão inovadora de Silvio Santos, Boris chega ao SBT para revolucionar o modo de se produzir e apresentar telejornais: estava lançada a era dos “âncoras”. A figura do âncora provém do norte-americano Anchorman, que, além de dar a notícia, comenta, analisa, opina e entrevista, tudo isso no ar, ao vivo, evidenciando o bom preparo e a experiência.

O primeiro apresentador da TV brasileira é amplamente reconhecido como Heraldo Galvão, que apresentou o primeiro telejornal da televisão brasileira, o “Imagens do Dia”, em 1950, na “TV Tupi”. Mas foi Boris o primeiro âncora da TV, quando comandou por 9 anos o “Telejornal Brasil”, ou “TJ Brasil”, no SBT, de 1988 a 1997, o pioneiro a emitir opiniões em telejornais do país.

Elogiado pelo público, pela crítica especializada e pelos colegas de profissão, Boris tinha sempre uma análise precisa e coerente, que provocava o raciocínio do telespectador. Os bordões “Isto é uma vergonha!” e “Precisamos passar o Brasil a limpo” popularizaram-se rapidamente com a veemência e a coerência da utilização.

Com o sucesso do “TJ Brasil”, Boris foi eleito o melhor âncora de telejornais, e o “TJ”, o melhor telejornal por diversos anos no “Troféu Imprensa”, recebendo sempre das mãos de Silvio Santos, já a partir de seu primeiro ano no ar.

No SBT, Boris também comandou o especial “SBT Entrevista”, a primeira edição exibida pela emissora da cerimônia de entrega do Oscar, em 1994, ao lado de Rubens Ewald Filho, a primeira edição do “SBT Repórter” e o primeiro debate entre os presidenciáveis nas eleições de 1989, formando um pool com as quatro grandes redes do Brasil.

Boris também esteve na Record, Band, RedeTV! e TV JB, e hoje mantém seu canal com grande relevância e prestígio no YouTube. O “Jornal do Boris”, que será transmitido no canal de YouTube do SBT News, vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 8h às 9h, trazendo análises sobre política e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo.

Com mais de 60 anos de carreira, Boris Casoy também foi reconhecido com o “Troféu Imprensa Pela Sua História”, uma reverência à sua trajetória marcante. A estatueta estava prevista para ser entregue na edição de 2025 do “Troféu Imprensa”, mas, por questões de saúde, ele não pôde comparecer. A entrega foi realizada no palco do “Programa Silvio Santos”, em setembro de 2025, por Patricia Abravanel, filha do comunicador, fazendo as honras.