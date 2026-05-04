Atendendo a pedidos dos fãs que inundaram as redes sociais desde sua primeira aparição em 2023, o Popeyes® anuncia o retorno do Travesseiro de Gouda ao cardápio a partir do dia 29 de abril. O acompanhamento volta para consolidar a marca como autoridade em crocância e cremosidade, unindo-se ao recém relançado Molho Sabor Cheddar, disponível desde o dia 08, para inaugurar a “era mais queijuda” da história da rede no país.
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O Travesseiro de Queijo Gouda mantém a receita que conquistou o paladar nacional com um formato quadrado e empanado com uma casquinha crocante, escondendo um recheio generoso e mega cremoso de queijo Gouda. Para esta volta, a marca apresenta porções em embalagens de 4 e 8 unidades, perfeitas para chuchar nos diversos molhos que são marca registrada de Popeyes®.
Para celebrar esse momento, a marca traz a campanha “Te Quero de Novo”, iniciada no relançamento do Molho Sabor Cheddar, e aposta na irreverência de figuras que, assim como os produtos, deixaram um “gostinho de quero mais” na internet brasileira. Nesta oportunidade, os irmãos Jefferson e Suelen assumem novamente o papel de contar essa novidade aos consumidores, que aguardavam o retorno do Travesseiro de Gouda.
“Trazer os produtos de volta é celebrar um reencontro que o nosso público pedia há muito tempo. Por isso, a campanha não poderia ser apenas sobre os relançamentos, mas também sobre um ícone que, assim como os nossos ‘queijudos’, deixou saudades. Escolhemos, então, um marco da cultura do meme no Brasil para mostrar que Popeyes® é lugar de nostalgia e produtos queridos pelos consumidores.” retorno de produtos-chave da marca.”, afirma Felipe Yuzo, Head de Marketing de Popeyes®.
Os produtos podem ser encontrados nas unidades da rede em todo o Brasil. O Travesseiro de Queijo Gouda estará disponível a partir de R$13,90 no combo de 4 unidades e R$24,90 no de 8 unidades. Já o Molho sabor Cheddar de 100g, a partir de R$7,90 e 400g a partir de R$29,90.
Sobre Popeyes®
POPEYES® é uma das maiores cadeias de restaurantes de frango frito e uma das marcas de fast food que mais cresce no mundo, com mais de 3 mil restaurantes nos EUA e em todo o mundo. No Brasil desde 2018, a marca é controlada pela ZAMP, responsável por operar também os restaurantes Burger King no país, e já conta com mais de 90 restaurantes em território nacional.
São Paulo, maio de 2026 –
O Burger King® preparou uma ação especial, intitulada “Lugar de rainha é no BK”, para o Dia das Mães, comemorado em 10 de maio. Entre os dias 1º e 10, a marca oferecerá ofertas exclusivas disponíveis apenas pelo app do BK®, com opções de sanduíches, sobremesas e batatas para os consumidores aproveitarem a data em família.
A ação contempla os seguintes produtos:
- 1 Sundae (sabores Chocolate, Doce de Leite ou Morango) + 1 Batata Frita Média por R$ 12,90;
- 1 Combo Whopper® com Batata Frita Pequena e Refri por R$29,90.
- 2 sanduíches, 1 Batata Frita Média e 1 Refri por R$34,90, com as seguintes opções de escolha:
- 1º Sanduíche: Whopper, Whopper Vegetariano, Stacker Duplo Bacon, Big King™, Cheddar Duplo, Rodeio Duplo, Chicken Duplo ou Cheeseburger Duplo.
- 2º Sanduíche: Whopper® Jr., Chicken Jr., Cheddar Jr., Rodeio ou Cheeseburger.
Para aproveitar, basta acessar o app do BK® e resgatar os cupons desejados. As ofertas são válidas para compras realizadas no balcão, totens de autoatendimento ou pelo BK® Drive nas lojas físicas participantes em todo o Brasil, mediante disponibilidade de estoque.
Ofertas válidas de 01 a 10/05/2026 ou enquanto durarem os estoques. Cupons devem ser resgatados no app BK e são válidos no balcão, totem de autoatendimento e BK® Drive das lojas físicas participantes. As ofertas incluem 1 Sundae (Chocolate, Doce de Leite e Morango) e 1 Batata Média por R$12,90; 1 Combo Whopper® com Batata Pequena por R$29,90; e 2 sanduíches – sendo 1 Whopper, Whopper Vegetariano, Stacker Duplo Bacon, Big King™, Cheddar Duplo, Rodeio Duplo, Chicken Duplo ou Cheeseburger Duplo e 1 Whopper® Jr., Chicken Jr., Cheedar Jr. Rodeio ou Cheeseburger, – 1 Batata Média e 1 Refri por R$34,90. Consulte os restaurantes participantes em: www.bit.ly/DiaDasMãesBK2026. As ofertas do app BK podem ser distintas e válidas exclusivamente para pedidos realizados via aplicativo, conforme regras específicas de cada cupom. Imagens meramente ilustrativas. TM & © 2026 Burger King Company LLC. Uso sob licença. Todos os direitos reservados.
Sobre Burger King®
O Burger King® é uma das maiores operações de fast food do mundo e está presente em todos os estados do Brasil. O primeiro restaurante da rede no país foi inaugurado em 2004, passando a ser operado oficialmente pela máster franqueada brasileira ZAMP® em 2011. Com mais de 1.000 estabelecimentos, entre lojas próprias e franqueadas, a marca foi considerada uma das mais criativas do mundo por três anos consecutivos em Cannes. Para saber mais sobre Burger King® no Brasil, acesse o site ou acompanhe a marca no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.
McDonald’s e Panini celebram a tradição mais esperada da Copa: completar o álbum oficial do mundial
Mais de 15 milhões de pacotinhos chegarão aos restaurantes de 12 países da América Latina e do Caribe para que as famílias curtam juntas a maior Copa do Mundo da história
Abril de 2026 – A Copa do Mundo FIFA 2026™ será a maior edição de todos os tempos. Serão 48 seleções, 104 jogos e mais de um mês de muito futebol, com a América Latina no centro das atenções. Entre os 8 classificados da região, três vivem momentos únicos: a Argentina defende o título, o México é sede e o Brasil vai em busca da sua épica sexta estrela.
Não é por acaso: este é o continente onde o futebol não é apenas assistido, é vivido intensamente. E se o assunto é paixão, completar o álbum é uma missão para toda a família. Cada pacotinho aberto reserva momentos de conexão: uma tradição que se repete a cada Copa e que, este ano, o McDonald’s e a Panini se uniram para tornar ainda mais especial.
O McDonald’s, patrocinador oficial da Copa do Mundo, e a Panini — responsável pelo álbum oficial desde 1970 — anunciaram uma parceria para distribuir mais de 15 milhões de pacotinhos de figurinhas especiais em restaurantes de 12 países da região. Essa é a primeira vez que o álbum mais amado do Mundial chega em peso ao McDonald’s para alegria dos fãs.
Como funciona
É simples: basta comprar o Combo Figurinha composto por uma McOferta com McFritas Grande, ou McFritas Brasil ou McFritas Cheddar e Bacon, e um pacotinho de figurinhas Panini com uma figurinha com borda especial. Os clientes do programa de fidelidade Meu Méqui também podem trocar seus pontos por pacotinhos durante o período da promoção, basta acessar o app da marca para conferir como participar.
“Nosso compromisso com as famílias vai muito além do cardápio. Essa parceria com a Panini faz parte disso: somar à nossa experiência de qualidade iniciativas que tragam diversão e união para toda a família. No ano da Copa, vivido com tanta paixão, a busca por completar o álbum não poderia ficar de fora”, afirma David Grinberg, VP de Comunicações da Arcos Dorados.
Em cada pacote, os clientes vão encontrar:
- 4 figurinhas oficiais de jogadores da Copa do Mundo FIFA 2026™.
- 1 figurinha com borda especial, disponível apenas no McDonald’s.
- 1 código QR com experiências digitais e benefícios especiais.
Nesta Copa, o McDonald’s convida seus clientes para completar a paixão pelo mundial compartilhando momentos deliciosos e vivendo a emoção de cada jogo, e de cada pacotinho que se abre.
Sobre a Arcos Dorados
A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 21 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui 2.500 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários. A empresa também está comprometida com o desenvolvimento das comunidades em que opera com a oferta de oportunidades de primeiro emprego formal aos jovens e com o impacto ambiental positivo por meio de sua Receita do Futuro. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO).
Sobre a Panini
O Grupo Panini foi fundado há mais de 60 anos em Modena, na Itália. Possui subsidiárias na Europa, América Latina e Estados Unidos. A companhia é líder mundial em colecionáveis licenciados e a editora mais relevante do segmento globalmente. Também se destaca como editora de quadrinhos, revistas infantis e mangás. A Panini possui canais de distribuição em mais de 150 países e conta com uma equipe de mais de 1.100 colaboradores. Saiba mais em: www.paninigroup.com.
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