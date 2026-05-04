Atendendo a pedidos dos fãs que inundaram as redes sociais desde sua primeira aparição em 2023, o Popeyes® anuncia o retorno do Travesseiro de Gouda ao cardápio a partir do dia 29 de abril. O acompanhamento volta para consolidar a marca como autoridade em crocância e cremosidade, unindo-se ao recém relançado Molho Sabor Cheddar, disponível desde o dia 08, para inaugurar a “era mais queijuda” da história da rede no país.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O Travesseiro de Queijo Gouda mantém a receita que conquistou o paladar nacional com um formato quadrado e empanado com uma casquinha crocante, escondendo um recheio generoso e mega cremoso de queijo Gouda. Para esta volta, a marca apresenta porções em embalagens de 4 e 8 unidades, perfeitas para chuchar nos diversos molhos que são marca registrada de Popeyes®.

Para celebrar esse momento, a marca traz a campanha “Te Quero de Novo”, iniciada no relançamento do Molho Sabor Cheddar, e aposta na irreverência de figuras que, assim como os produtos, deixaram um “gostinho de quero mais” na internet brasileira. Nesta oportunidade, os irmãos Jefferson e Suelen assumem novamente o papel de contar essa novidade aos consumidores, que aguardavam o retorno do Travesseiro de Gouda.

“Trazer os produtos de volta é celebrar um reencontro que o nosso público pedia há muito tempo. Por isso, a campanha não poderia ser apenas sobre os relançamentos, mas também sobre um ícone que, assim como os nossos ‘queijudos’, deixou saudades. Escolhemos, então, um marco da cultura do meme no Brasil para mostrar que Popeyes® é lugar de nostalgia e produtos queridos pelos consumidores.” retorno de produtos-chave da marca.”, afirma Felipe Yuzo, Head de Marketing de Popeyes®.

Os produtos podem ser encontrados nas unidades da rede em todo o Brasil. O Travesseiro de Queijo Gouda estará disponível a partir de R$13,90 no combo de 4 unidades e R$24,90 no de 8 unidades. Já o Molho sabor Cheddar de 100g, a partir de R$7,90 e 400g a partir de R$29,90.

Sobre Popeyes®

POPEYES® é uma das maiores cadeias de restaurantes de frango frito e uma das marcas de fast food que mais cresce no mundo, com mais de 3 mil restaurantes nos EUA e em todo o mundo. No Brasil desde 2018, a marca é controlada pela ZAMP, responsável por operar também os restaurantes Burger King no país, e já conta com mais de 90 restaurantes em território nacional.

São Paulo, maio de 2026 –

O Burger King® preparou uma ação especial, intitulada “Lugar de rainha é no BK”, para o Dia das Mães, comemorado em 10 de maio. Entre os dias 1º e 10, a marca oferecerá ofertas exclusivas disponíveis apenas pelo app do BK®, com opções de sanduíches, sobremesas e batatas para os consumidores aproveitarem a data em família.

A ação contempla os seguintes produtos:

1 Sundae (sabores Chocolate, Doce de Leite ou Morango) + 1 Batata Frita Média por R$ 12,90;

1 Combo Whopper® com Batata Frita Pequena e Refri por R$29,90.

2 sanduíches, 1 Batata Frita Média e 1 Refri por R$34,90, com as seguintes opções de escolha: 1º Sanduíche: Whopper, Whopper Vegetariano, Stacker Duplo Bacon, Big King™, Cheddar Duplo, Rodeio Duplo, Chicken Duplo ou Cheeseburger Duplo. 2º Sanduíche: Whopper® Jr., Chicken Jr., Cheddar Jr., Rodeio ou Cheeseburger.



Para aproveitar, basta acessar o app do BK® e resgatar os cupons desejados. As ofertas são válidas para compras realizadas no balcão, totens de autoatendimento ou pelo BK® Drive nas lojas físicas participantes em todo o Brasil, mediante disponibilidade de estoque.

Ofertas válidas de 01 a 10/05/2026 ou enquanto durarem os estoques. Cupons devem ser resgatados no app BK e são válidos no balcão, totem de autoatendimento e BK® Drive das lojas físicas participantes. As ofertas incluem 1 Sundae (Chocolate, Doce de Leite e Morango) e 1 Batata Média por R$12,90; 1 Combo Whopper® com Batata Pequena por R$29,90; e 2 sanduíches – sendo 1 Whopper, Whopper Vegetariano, Stacker Duplo Bacon, Big King™, Cheddar Duplo, Rodeio Duplo, Chicken Duplo ou Cheeseburger Duplo e 1 Whopper® Jr., Chicken Jr., Cheedar Jr. Rodeio ou Cheeseburger, – 1 Batata Média e 1 Refri por R$34,90. Consulte os restaurantes participantes em: www.bit.ly/DiaDasMãesBK2026. As ofertas do app BK podem ser distintas e válidas exclusivamente para pedidos realizados via aplicativo, conforme regras específicas de cada cupom. Imagens meramente ilustrativas. TM & © 2026 Burger King Company LLC. Uso sob licença. Todos os direitos reservados.

Sobre Burger King®

O Burger King® é uma das maiores operações de fast food do mundo e está presente em todos os estados do Brasil. O primeiro restaurante da rede no país foi inaugurado em 2004, passando a ser operado oficialmente pela máster franqueada brasileira ZAMP® em 2011. Com mais de 1.000 estabelecimentos, entre lojas próprias e franqueadas, a marca foi considerada uma das mais criativas do mundo por três anos consecutivos em Cannes. Para saber mais sobre Burger King® no Brasil, acesse o site ou acompanhe a marca no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

McDonald’s e Panini celebram a tradição mais esperada da Copa: completar o álbum oficial do mundial

Mais de 15 milhões de pacotinhos chegarão aos restaurantes de 12 países da América Latina e do Caribe para que as famílias curtam juntas a maior Copa do Mundo da história