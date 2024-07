Botafogo x Palmeiras: Textor e Leila 'dirigentes' mais populares

John Textor em alta- Um dos principais duelos da temporada do futebol brasileiro se aproxima e os manda-chuvas de Botafogo e Palmeiras possuem papel importante na relevância do jogo que acontecerá nesta quarta-feira (17), no Nilton Santos, pelo Brasileirão. Levantamento inédito do Bolavip Brasil foi atrás para medir a popularidade dos principais dirigentes do Brasil. O resultado mostrou que Leila Pereira e John Textor são os mandatários mais populares do país, à frente do presidente do Flamengo, clube com maior torcida do país, Rodolfo Landim.

Metodologia

Foram considerados todos os presidentes, donos de sociedades anônimas e CEOs de SAF da primeira divisão do futebol brasileiro com mais de 12 meses nas respectivas funções. Em razão disso, Corinthians, Vasco, Cruzeiro e Atlético-MG, que tiveram mudanças no comando do futebol nos últimos 12 meses, ficaram fora do levantamento.

Em seguida, o levantamento checou o número de buscas pelos respectivos dirigentes no último ano, em território nacional.

Leila e Textor lideram buscas

Os mandatários de Palmeiras e Botafogo apareceram nos dois primeiros lugares do levantamento, superando Rodolfo Landim, presidente do Flamengo.

Leila Pereira, à frente do alviverde desde dezembro de 2021, protagonizou cerca de 201 mil buscas mensais no Google nos últimos 12 meses. Muito disso se deve ao período de ouro do Palmeiras, com a conquista do título brasileiro e do Paulista no período. Mas é impossível negar a importância de John Textor nisso.

Leia + Sobre todos os Esportes

O dono da SAF do Botafogo foi o segundo dirigente do futebol brasileiro que mais gerou buscas no período. Foram 110 mil buscas mensais, aproximadamente. Ajuda a explicar isso a cruzada que o norte-americano iniciou contra o que considera manipulação de resultados no país em favor do clube paulista.

Desde a temporada passada, quando o Botafogo perdeu o título brasileiro depois de passar a maior parte do campeonato na liderança, que Textor tem se dedicado a tentar provar a existência de um favorecimento premeditado ao Palmeiras.

Leila Pereira já rebateu as acusações e os dois já trocaram diversas farpas via imprensa, com a ameaça de levarem as desavenças para a esfera judicial.

Interesse extrapola o Botafogo

Desde que assumiu o futebol do alvinegro, em março de 2022, que John Textor se tornou um dos personagens mais fortes do futebol brasileiro. O americano, diferentemente de outros estrangeiros donos de SAF no país, é presença constante na rotina da empresa que toca o futebol do Botafogo.

O levantamento comparou o volume de buscas pelos dirigentes e os times de futebol que eles representam e John Textor foi um dos únicos que conseguiu ter uma busca maior proporcionalmente falando que o próprio clube.

Textor foi o segundo dirigente mais buscado, de acordo com o levantamento, mas o Botafogo foi o quinto clube que mais gerou buscas, atrás de Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Grêmio.

Outro que também conseguiu despertar mais interesse do que o próprio clube foi Marcelo Paz, do Fortaleza. Ele foi o sexto mandatário mais popular do Brasil no período, enquanto que o time da capital cearense foi o nono com mais buscas, dentro dos clubes analisados no levantamento.

Confira os 10 dirigentes mais populares do Brasil nos últimos 12 meses:

1 – Leila Pereira (Palmeiras) – 201 mil buscas mensais

2 – John Textor (Botafogo) – 110 mil buscas mensais

3 – Rodolfo Landim (Flamengo) – 74 mil buscas mensais

4 – Julio Casares (São Paulo) – 33 mil buscas mensais

5 – Alberto Guerra (Grêmio) – 9,9 mil buscas mensais

6 – Marcelo Paz (Fortaleza) – 5,4 mil buscas mensais

7 – Mário Bittencourt (Fluminense) – 4,4 mil buscas mensais

8 – Alessandro Barcellos (Internacional) – 3,6 mil buscas mensais

9 – André Rocha (Red Bull Bragantino) – 2,9 mil buscas mensais

10 – Adson Batista (Atlético-GO) – 1,9 mil buscas mensais

Bolavip Brasil