Brasil 2o país com mais jovens nem-nem

Medidas para enfrentar o desafio Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) afirma que 73% da geração nem-nem é formada por mulheres, tendo a gravidez precoce como principal causa. Os dados da pesquisa também mostram que o Brasil tem 3 milhões de pessoas desocupadas, que estão procurando emprego há mais de dois anos, e cerca de 5 milhões de desalentados — quem desistiu de procurar trabalho. Segundo o Ipea, metade deles não completou o ensino fundamental, 25% estão na faixa etária de 18 a 24 anos. "Os números confirmam a necessidade de políticas públicas para ajudar os jovens a se profissionalizarem e ingressarem no mercado de trabalho. As consequências da geração nem-nem vão além do desemprego, incluem o aumento da diferença da desigualdade social e afetam os problemas com a saúde mental. Muitos jovens se sentem pressionados a conseguirem uma formação e um trabalho cada vez mais cedo, o que os afetam psicologicamente", diz Minucci. O Mentor aponta que a geração nem-nem representa um desafio para a sociedade e o país como um todo. Para superar essa realidade, ele propõe a adoção de algumas medidas: Investir na educação e qualificação profissional: é essencial fortalecer o sistema educacional e oferecer oportunidades de capacitação profissional, para que os jovens adquiram habilidades relevantes para o mercado de trabalho atual.