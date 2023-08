Sebrae realiza oficina “Faça o preço certo” em Santa Bárbara

O Sebrae Aqui de Santa Bárbara d’Oeste abriu inscrições para a oficina gratuita “Faça o preço certo”. A ação será no dia 23 de agosto, às 18 horas, na sede da Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara (ACISB). As vagas são limitadas e é necessário efetuar inscrição.

A oficina ensinará na prática como colocar preço nos produtos e serviços dos empreendedores, enfatizando os assuntos: “O que você precisa levar em conta na hora de formar o preço?” e “Como embutir os seus custos, a sua mão de obra e o seu lucro?”.

Os interessados devem acessar no link www.linktr.ee/prefeiturasbo e efetuar o cadastro e inscrição. A ACISB está localizada na Rua Duque de Caxias, 489, no Centro de Santa Bárbara. Mais informações pelo telefone (19) 3499.1012 e 3499.1013 (telefone e WhatsApp).

