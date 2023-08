Profº Mêncio se apresenta para disputar Conselho Tutelar

O NM segue apresentando os candidatos ao Conselho Tutelar de Americana. Professor Mêncio é um dos que disputam uma vaga.

Ele destaca que não é filiado a nenhum partido político, é biólogo e pedagogo, fluente e inglês e espanhol e que pretende voltar a lecionar após o mandato como conselheiro.

“Agora com mais experiência, mais ciente de como o processo acontece, coloquei o meu nome à disposição. Sou professor na prefeitura desde 2005, trabalhei na EMEF, CIEP, CAIC, SESI, trabalhei também na rede estadual, rede particular. Eu pretendo fazer uma ponte entre escola, família e Conselho Tutelar. Infelizmente hoje a gente se sente desamparado, quando a gente tem algum problema com aluno, que a gente vai pra escola, a gente não sente um suporte legal do Conselho”, disse o candidato.

Ainda, Profº Mêncio disse ao NM que, se ganhar, pretende informatizar o Conselho Tutelar. “A demora é muito grande, não dá mais para trabalhar com papel. Minha candidatura está à disposição da população, espero que se aprovado fazer um bom trabalho como conselheiro”, encerrou.

