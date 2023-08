FAM completa 24 anos e abre a agenda de eventos para o segundo semestre

A FAM – Faculdade de Americana completa nesta quarta-feira, 9 de agosto, 24 anos de trabalho no ensino superior na região. Em comemoração, a FAM abre sua agenda de eventos para este segundo semestre. Com ações voltadas para a comunidade e para os jovens em busca de iniciar a vida universitária.

Como principais atrações para este segundo semestre, a Faculdade realiza no próximo dia 30 de setembro, a 20ª edição do Encontro com Educadores, desta vez, o convidado como palestrante será Clovis de Barros com a palestra: “A vida que vale a pena ser vivida”.

Ainda neste segundo semestre, a FAM recebe os alunos do ensino médio das escolas de Americana e região para conhecer a estrutura, tirar as dúvidas sobre os cursos e acompanhar uma palestra sobre carreira. Além disso, as semanas de áreas e novos eventos movimentarão os próximos meses.

A Instituição, que começou sua trajetória em 1999 por nosso saudoso fundador Florindo Corral, ainda no prédio do Colégio Bandeirantes, atual Instituto Educacional de Americana, é hoje referência para aqueles que buscam uma formação profissional de qualidade e com grande estrutura. Na época eram apenas os cursos de Administração, Biologia, Letras, Pedagogia e Turismo. Hoje a FAM conta com mais de 30 opções de cursos divididos nas áreas da saúde, exatas e gestão.

Localizada logo na entrada da cidade, a Instituição recebe alunos, em sua maioria de Americana, mas também de diversas cidades da região como Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré, Piracicaba, Limeira, Hortolândia, Arthur Nogueira, Campinas, entre outras. No total, são 5 mil alunos que utilizam a estrutura do campus principal, além do Hospital Veterinário.

Para Gustavo Azzolini, diretor geral da Instituição, a faculdade continua em constante crescimento para oferecer o melhor ensino para os alunos. “Estamos sempre na busca por melhorar nossa estrutura e o oferecimento de novos cursos. A FAM sempre se destacou pela qualidade dos nossos professores, laboratórios e atividades com a comunidade. E com certeza, vamos chegar ao nosso próximo aniversário com novas possibilidades para o acadêmico e para a cidade”, disse.

Estrutura

São 40 mil metros quadrados de área construída com mais de 80 laboratórios, 120 salas de aula, quadra poliesportiva, piscina semiolímpica, campo de futebol, Clínicas de saúde, Sala do Júri, Estúdios de áudio, vídeo e fotografia.Nossas clínicas escolas contam com atendimento a comunidade nos serviços de Enfermagem, Estética, Fisioterapia, Núcleo de práticas Jurídicas, Nutrição, Pedagogia, Psicologia e Farmácia.

