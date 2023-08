Conheça 4 aplicações financeiras indicadas para iniciantes

Muitas pessoas desejam iniciar suas aplicações, mas não sabem por onde começar. Felizmente, existem opções de investimentos indicados para iniciantes que desejam se aventurar no mundo dos investimentos e correr poucos riscos. Essas opções podem oferecer uma maneira segura e gradual de iniciar no mercado financeiro.

Mesmo considerando que existem opções de aplicações indicadas para iniciantes, é fundamental que todos aqueles que desejam iniciar seus investimentos tenham um entendimento prévio sobre o funcionamento do mercado de ações e também tracem um perfil com suas metas e objetivos de investimento, ajudando a aumentar a probabilidade de alcançar os resultados desejados e gerenciar de forma mais eficaz os riscos envolvidos.

Conheça algumas aplicações financeiras que são indicadas para iniciantes:

Tesouro Direto

Os títulos do Tesouro Direto são a forma pela qual o governo federal capta recursos, funcionando essencialmente como empréstimos ao governo. Sua rentabilidade está atrelada à taxa de juros e aos níveis de inflação.

Investir no Tesouro Direto é considerado uma das opções mais seguras disponíveis. Embora todo investimento envolva riscos, no contexto brasileiro, muitos investidores consideram o risco dos títulos do Tesouro Direto praticamente nulo.

Fundos de investimentos

Os fundos de investimentos consistem em cotas adquiridas pelo investidor, geridas por uma equipe de especialistas. Esse modelo funciona como uma terceirização dos investimentos, o que o torna bastante seguro, especialmente para aqueles que ainda não possuem experiência no mercado financeiro.

No entanto, é essencial que os investidores que optem por esse modelo estejam atentos às taxas de administração cobradas pelas corretoras, para assegurar que o investimento seja rentável.

CDB

O CDB (Certificado de Depósito Bancário) é um dos modelos de investimentos mais comuns do mercado financeiro. Seu rendimento costuma ser próximo ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI), que é uma taxa de juros baseada na Selic, a taxa básica de juros do Brasil.

Devido a essa relação, é comum que os rendimentos do CDB superem 100% do CDI. Essa característica torna o CDB uma opção atrativa para muitos investidores, proporcionando a oportunidade de obter retornos interessantes sobre o capital investido. Porém é importante saber que a rentabilidade do CDB pode variar de acordo com cada instituição financeira.

LCI e LCA

A LCI (Letra de Crédito Imobiliário) e a LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) são modelos de investimento bastante atrativos, uma vez que não são incididos pelo IR. Ambas são indexadas ao CDI e contam com a cobertura do FGC (Fundo Garantidor de Crédito), o que proporciona mais segurança para o investidor.

Existem ainda muitos outros tipos de aplicações que são indicadas para pessoas que são iniciantes no mundo dos investimentos, como os ETFs (Exchange Traded Funds), as ações e o título de capitalização, que é uma opção de fácil aplicação financeira oferecida pelos próprios bancos aos seus clientes.

