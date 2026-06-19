O Brasil passa fácil pelo Haiti na segunda rodada da Copa do Mundo depois de estreia nervosa contra o Marrocos. O primeiro tempo tempo já terminou 3-0 pro time canarinho.
O Haiti começou o jogo tentando parar o time do técnico Carlo Ancelotti com lances de violência. As primeiras vítimas foram Matheus Cunha e Vini Jr. Logo no começo da partida, a seleção brasileira ganhou um escanteio após o goleiro haitiano demorar para cobrar o título de meta.
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Aos 11, a seleção chegou até a marcar um gol com Raphinha, mas o ponta estava impedido e o VAR automático invalidou a jogada.
Raphinha voltou a perder um gol em jogada que apareceu totalmente livre aos 21. Ele saiu na cara do goleiro, tocou por cima mas a bola foi para fora.
Gols do Brasil
No lance seguinte saiu o primeiro gol brasileiro. Vini Júnior fez jogada pela esquerda, o goleiro defendeu mas a bola foi dividida por Matheus Cunha e o zagueiro haitiano e foi parar no fundo das redes.
O segundo gol brasileiro saiu em lance de contra-ataque puxado por vini Júnior. Ele enfiou a bola para Matheus Cunha que saiu na cara do goleiro e fuzilou de perna esquerda para fazer dois a zero.
Antes de terminar o primeiro tempo, o craque Vini Jr saiu na cara do goleiro e tocou por baixo para fazer tranquilamente o terceiro do Brasil.
No outro jogo do grupo, Marrocos bateu a Escócia por 1 a 0 e mostrou que é o outro time forte do grupo.
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