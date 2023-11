Brasil chega a 200 medalhas no Parapan do Chile

O 5o dia de competições dos Jogos Parapan-Americanos Santiago 2023

teve uma cena repetida muitas vezes: brasileiros no lugar mais alto do pódio. Das 46 medalhas conquistadas pelo país no dia, 25 foram de ouro (outras 10 de prata e 11 de bronze). Além disso, o Brasil ainda pôde comemorar outras duas marcas expressivas nesta quarta-feira, 22: mais de 200 pódios na competição e a medalha de número 1.500 na história do Parapan. De quebra, o país garantiu mais uma vaga para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 com um ouro conquistado por Eugênio Franco no tiro com arco.

Com os resultados do dia, o Brasil segue consolidado na liderança do quadro de medalhas do Parapan, chegando a 201 medalhas (92 de ouro, 55 de prata e 54 de bronze). Os EUA seguem na segunda posição, agora com 88 medalhas, sendo 29 ouros, 30 pratas e 29 bronzes. A delegação colombiana vem na sequência, com 92 pódios conquistados, atrás dos EUA pela quantidade de ouros: 26. Além disso, a Colômbia soma 38 pratas e 28 bronzes.

Natação

O Brasil conquistou 27 medalhas: 16 de ouro, cinco de prata e seis de bronze.

A medalha de número 200 veio com Thomaz Matera: prata nos 50m livre das classe S12/13 (baixa visão). Douglas Matera, irmão dele, ficou com o ouro na prova.

Atletas brasileiros dividiram o pódio em dez provas da natação, sempre com pelo menos uma medalha de ouro.

Sete novos recordes parapan-americanos foram estabelecidos.

Nos 200m medley da classe S14 (deficiência intelectual), pódio triplo brasileiro: Ana Karolina Soares com o ouro, Débora Carneiro com a prata, e Beatriz Carneiro com o bronze.

Bocha

No primeiro dia de disputas de medalhas, o Brasil conquistou cinco pódios: quatro de ouro e uma de bronze.

Andreza Vitória (BC1 – tem opção de auxiliar), Maciel Santos (BC2 – não tem auxílio), Mateus Carvalho e Evelyn de Oliveira (BC3 – com auxílio de calheiro) conquistaram medalhas de ouro.

José Carlos Chagas ficou com a medalha de bronze na classe BC1.

Atletismo

O Brasil conquistou 13 medalhas: quatro de ouro, cinco de prata e quatro de bronze.

Foram três dobradinhas brasileiras: no lançamento de dardo da classe F54, no salto em distância das classes T11 e T12 e no arremesso de peso da classe F55.

Wallace Santos (arremesso de peso da classe F55) e Caio Vinicius Pereira (arremesso de peso da classe F12) estabeleceram novos recordes parapan-americanos.

Tiro com arco

O cearense Eugênio Franco conquistou o ouro no tiro com arco composto da classe WH1 (atletas com deficiências graves em três ou quatro membros) e garantiu vaga para Paris 2024. Essa foi a oitava vaga que o Brasil conquistou para os Jogos Paralímpicos do ano que vem – antes, já havia garantido seis vagas no tênis de mesa e uma no tiro esportivo.

Outros resultados

A Seleção Brasileira de futebol de cegos foi derrotada pela Argentina por 1 a 0, e está fora da zona de classificação para a final. A equipe brasileira precisa vencer o Peru com bom saldo de gols nesta quinta-feira para avançar sem depender de outros resultados.

No Futebol PC (paralisados cerebrais), o Brasil venceu o Chile por 4 a 0. Este foi o quarto triunfo em quatro jogos.

No basquete em cadeira de rodas, a Seleção Brasileira masculina foi derrotada pela Argentina por 62 a 43 nas quartas de final, e está fora da briga por medalhas.

No rúgbi em cadeira de rodas, a Seleção Brasileira foi derrotada pelo Canadá por 60 a 45 na semifinal. Agora, o Brasil enfrenta a Colômbia na disputa pelo bronze.

Leandro Pena e Ymanitu Silva venceram os colombianos Campaz e Moreno por 2 sets a 1 e estão na final da chave de duplas do quad.

Maria Fernanda Alves e Meyricoll Duval venceram as colombianas Bernal e Martínez por 2 sets a 1 e estão na final da chave feminina de duplas.

Veja todos os medalhistas da delegação brasileira nesta quarta-feira, 22:

Atletismo

OURO Alessandro Silva – F11 – Lançamento de disco

OURO Lorena Spoladore – T11 – Salto em distância

OURO Caio Vinicius – F12 – Arremesso de peso

OURO Wallace Santos – F55 – Arremesso de peso

PRATA Alice Oliveira – T11 – Salto em distância

PRATA Marcos Vinicius – T12 – 400m

PRATA Fernanda Yara – T47 – 200m

PRATA Samira Brito – T36 – 200m

PRATA Poliana Souza – F54 – Lançamento de dardo

BRONZE Sandro Varelo – F55 – Arremesso de peso

BRONZE Cristian Ribera – T53/T54 – 800m

BRONZE Julyana Silva – F57 – Lançamento de disco

BRONZE Elizabeth Gomes – F54 – Lançamento de dardo

Bocha

OURO Andreza Oliveira – BC1

OURO Maciel Santos – BC2

OURO Mateus Carvalho – BC3

OURO Evelyn de Oliveira – BC3

BRONZE José Carlos Chagas – BC1

Natação

OURO Laila Suzigan – S5 – 100m peito

OURO Roberto Rodriguez – S5 – 100m peito

OURO Carol Santiago – S12 – 100m livre

OURO Wendell Belarmino – S11 – 100m costas

OURO Gabriel Araujo – S2 – 50m livre

OURO Carol Santiago – S12 – 50m livre

OURO Andrey Madeira – S9 – 400m livre

OURO Phelipe Rodrigues – S10 – 100m borboleta

OURO Lídia Cruz – S4 – 50m livre

OURO Cecília Araújo – S8 – 50m livre

OURO Laila Suzigan – S6 – 50m livre

OURO Douglas Matera – S12 – 100m livre

OURO Ana Karolina Soares – S14 – 200m medley

OURO Gabriel Bandeira – S14 – 200m medley

OURO Douglas Matera – S13 – 50m livre

OURO Revezamento 4x100m medley – 34 pontos – Mariana Gesteira, Lucas Mozela, Gabriel Cristiano e Cecília Araújo

PRATA Esthefany Rodrigues – S5 – 100m peito

PRATA Lucilene Sousa – S12 – 100m livre

PRATA Patricia Santos – S4 – 50m livre

PRATA Débora Carneiro – S14 – 200m medley

PRATA Thomaz Matera – S13 – 50m livre

BRONZE José Luiz Perdigão – S11 – 100m costas

BRONZE Lucilene Sousa – S12 – 100m livre

BRONZE Victor dos Santos – S9 – 400m livre

BRONZE Mayara Petzold – S6 – 50m livre

BRONZE Thomaz Matera – S12 – 100m livre

BRONZE Beatriz Carneiro – S14 – 200m medley

Tiro com arco

OURO Eugênio Franco – W1

A delegação brasileira

O Parapan de Santiago começou oficialmente no último dia 17, na cerimônia de abertura. Com exceção ao tênis de mesa, que tem jogos desde quinta-feira, 16, as disputas foram iniciadas no último dia 18.

Para esta edição, a delegação brasileira conta com 324 atletas, 190 homens e 134 mulheres, oriundos de 23 estados e do DF, em 17 modalidades. Desses competidores, 51 têm até 23 anos, 108 são cadeirantes, 132 são estreantes no evento continental, 72 treinam nos Centros de Referência do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e 11 disputaram o Parapan de Jovens, em Bogotá, Colômbia, no último mês de junho.

