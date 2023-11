Ex-vereadores (4) aparecem em pesquisa do NM

Quatro ex-vereadores apareceram na pesquisa que a

Memento fez para o NM no último final de semana. A pergunta era quais os vereadores o eleitor se lembra. Quase todos os atuais políticos com mandato foram lembrados, mas Reinaldo Chiconi, Tonhão dos Veteranos, Valdecir Duzzi e Moacir Romero foram citados no levantamento.

O levantamento ouviu 498 pessoas no último sábado em 5 regiões de Americana.

Também foram citados nomes que não foram vereadores na cidade. Donizete Prado, Abrão Santana, Molina, Deca e Paulinho Espetinho.

Ao todo, 24,5% disseram não lembrar qualquer nome dos atuais vereadores. Outros 8,5% disseram que votaram nulo na eleição e repetirão o movimento na próxima eleição.

Nos próximos dias o NM traz o resultado da corrida para prefeito, a avaliação do governo Chico Sardelli (sem partido), do presidente Lula e o levantamento dos vereadores mais populares da cidade.

A pesquisa para vereador dificilmente reverte em resultado eleitoral, mas serve para embasar e se retirar os nomes que são mais conhecidos ou lembrados pelo eleitorado como um todo.

