Brasil da sorte no Pré Olímpico e bate Venezuela (2-1)

O Brasil deu sorte no Pré Olímpico

nesta quinta-feira (8/2), pela segunda rodada do Pré-Olímpico, e venceu a anfitriã Venezuela, no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, por 2 a 1. Levou sufoco, viu o rival dominar e ter gol anulado. Mas, aos 43 da etapa final, Biro fez o gol de uma vitória improvável. Antes, também no segundo tempo, o Brasil saiu na frente com Maurício. Bolívar fez o gol dos venezuelanos.

Com a vitória, o time verde amarelo vai aos três pontos, atrás do líder Paraguai, com quatro. A Argentina tem dois pontos e a Venezuela, um. O Brasil só depende dele para avançar aos Jogos Olímpicos. Basta vencer a Argentina, na última rodada, neste domingo. Em caso de empate, só não irá à França-2024 se a Venezuela vencer o Paraguai. Em caso de derrota, estará eliminada.

Leia + Sobre todos os Esportes

O VAR SALVOU a canarinho! O Lacava tinha virado o jogo pra Venezuela e ia eliminando a seleçãol no Pré-Olímpico, mas o VAR pegou posição de impedimento após o chute e anulou o gol!

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP