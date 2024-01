Larissa Maxine está vivendo um novo momento da sua vida.

Atriz que hoje vive na Austrália volta ao elenco de grandes filmes e séries. Ela acaba de estrear em ‘Bump’, da HBO Max, e promete entregar muito drama, emoção e comédia na sua primeira vez no streaming. Conhecida no mundo todo, a série é uma das maiores audiências na Austrália. Na produção, Larissa interpreta a madrasta de Carlos, o personagem principal. Além de atuar, ela também canta em algumas cenas.

‘Bump’ é uma comédia dramática que explora a maternidade indesejada, os novos parentes indesejados e as consequências terríveis e belas de um erro muito pequeno. A quarta temporada já está disponível.

O papel na série é diferente de tudo o que Larissa já interpretou em outras séries e filmes. A brasileira agora vive uma personagem mais contida, sóbria e dramática. Além disso, canta em cena. Para ela, esse foi o grande desafio, o maior desde que se lançou no meio artístico.

“De tudo, o maior desafio foi cantar em espanhol. Não só a dificuldade na técnica vocal, mas interpretar uma nacionalidade diferente, colocar emoção na canção e mostrar alma em cena. Com toda certeza, foi o meu maior desafio profissional até hoje. Além, é claro, de uma personagem totalmente diferente de mim, da minha personalidade”.

Larissa Maxine começou sua carreira no Brasil em 1998 e de lá para cá já trabalhou com televisão, cinema e publicidade. Agora, além da sua carreira internacional como atriz, Larissa também faz parte da cena musical da cidade de Sydney, onde canta e toca – guitarra e baixo – em bares e pubs da cidade.

Morando definitivamente na Austrália, onde foi rodada toda a série, Larissa Maxine comemora a boa fase da carreira, engata novos projetos e diz que se encontrou no streaming. Além de ‘Bump’, a atriz está em séries como ‘The Invisibles’, da National Geographic, e ‘Home and Away’, do Channel 7 Austrália.

A brasileira também contracena com John Bradleywest em Northshore, série da Paramount Movies. Ele ficou famoso ao estrelar ‘Game of Thrones’, da HBO. “O John é incrivelmente divertido e alto astral. É leve gravar com ele. Foi uma experiência fascinante. Agora quero me dedicar às séries e ao cinema de Hollywood e mostrar que atrizes brasileiras têm espaço em produções gringas”.

