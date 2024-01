O Velho Lobo Zagallo descansou! Morreu o único tetracampeão

mundial vivo, Mário Jorge Lobo Zagallo. Lamentamos a perda de um dos maiores brasileiros da história. Nascido em Alagoas em 1931, tinha 92 anos.

A informação foi publicada no começo da madrugada deste sábado (6) pelo perfil oficial da lenda do futebol mundial.

“Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas”, diz a nota.

“Agradecemos a Deus pelo tempo que pudemos conviver com você e pedimos ao Pai que encontremos conforto nas boas lembranças e no grande exemplo que você nos deixa”, prossegue.

Bicampeão do mundo como jogador em 1958 e 1962. Campeão como técnico da maior seleção da história em 1970, e campeão como coordenador técnico em 1994. Desejamos força para a família. Uma perda enorme para o futebol brasileiro.

