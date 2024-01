500tão e drogas na casa do foragido

A Guarda Municipal de Santa Bárbara recuperou R$ 500

e apreendeu drogas na casa de um homem que estava foragido da Justiça esta sexta-feira. A ação aconteceu por volta das 15h no jardim Olaria. Os GMs foram até a rua Dom Pedro II para atuar em apoio a cumprimento de mandado feito pela Polícia Civil.

Mais notícias da cidade e região

Leia abaixo relato pormenorizado feito por agentes da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara D’Oeste-SP

.

.EQUIPE 03 VTR 115 (Canil)

.🚨GCM GUERREIRO .🚨GCM FUZZATTI .🐶KYRA

.📍DATA: 05 de Janeiro de 2024

🛑 Apoio a Polícia Civil

Durante cumprimento de mandado de busca realizado pela equipe da Polícia Civil, foi solicitado auxílio da equipe de Canil e durante a busca com a cadela de faro Kyra, foi localizado na residência através da indicação da mesma, 338 porções de crack, 16 porções de cocaina, além de 48 gramas em saco plástico e R$ 500,00 (quinhentos reais).

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP