Brasil: “Outro Patamar” no Mercado de Vinhos

Nosso país é tradicionalmente conhecido por seu café, cachaça e cerveja, mas nos últimos anos, o BR tem alcançado um novo patamar no mercado de vinhos. O aumento da qualidade dos vinhos brasileiros, a expansão do consumo interno e a crescente reputação internacional estão colocando o BR em uma posição destacada no panorama vitivinícola global.

Produção

Historicamente, o sul, particularmente o Vale dos Vinhedos no Rio Grande do Sul, é conhecido por sua produção de vinhos. A região, com seu clima temperado, tem condições ideais para o cultivo de várias variedades de uvas. Nos últimos anos, os produtores têm investido em tecnologias modernas e práticas viticulturais sustentáveis para melhorar a qualidade dos seus vinhos. Como resultado, os vinhos brasileiros têm ganhado destaque e reconhecimento por sua excelência e inovação.

Consumo Interno

O consumo de vinho no Brasil também tem visto um aumento significativo. O brasileiro tem se tornado cada vez mais um apreciador de vinhos, seja por meio do consumo regular em casa ou pela visitação a vinícolas. O vinho tem se tornado parte integrante da cultura alimentar brasileira, e a tendência é de um aumento constante no consumo nos próximos anos.

Reputação Internacional

No cenário internacional, os vinhos brasileiros têm conquistado uma reputação notável. O país tem ganhado cada vez mais prêmios em competições internacionais de vinhos, com destaque para os seus espumantes. A internacionalização dos vinhos brasileiros tem sido um foco para os produtores e instituições do setor, com ações para promover os vinhos brasileiros em mercados estratégicos, como Estados Unidos, China e Europa.

A evolução do Brasil no mercado de vinhos é uma história de sucesso que combina a paixão pela viticultura, a vontade de inovar e o reconhecimento da singularidade do terroir brasileiro. O Brasil certamente entrou em “outro patamar” no cenário vitivinícola, e a expectativa é de um futuro ainda mais promissor para o vinho brasileiro, tanto no mercado interno quanto no externo. Os amantes do vinho, no Brasil e em todo o mundo, têm muito a esperar da próxima safra do Brasil.

Prowine São Paulo: maior feira de vinhos e destilados das Américas promove sustentabilidade em sua quarta edição.

A aguardada quarta edição da ProWine São Paulo, a maior feira de vinhos e destilados das Américas, já tem data marcada para acontecer. O evento está agendado para os dias 3 a 5 de outubro e terá como local de realização o Expo Center Norte.

Direcionada a um público diversificado, que abrange desde importadores, exportadores, distribuidores, atacadistas, supermercados e hipermercados até bares, restaurantes, hotéis, sommeliers, varejistas e consultores de vinhos e bebidas destiladas, a ProWine São Paulo demonstra seu compromisso com o meio ambiente ao implementar ações sustentáveis.

Uma das principais medidas adotadas pela feira é a utilização de práticas ecológicas na comunicação visual do evento. A marca da ProWine opta por imprimir seus materiais em tecidos recicláveis, que, após o uso, ganham uma segunda vida como lençóis, travesseiros e bonecas de pano, gerando renda para inúmeras famílias e contribuindo para a redução do impacto ambiental.

O programa “Glass is Good”, em parceria com a ABRABE, representa outra iniciativa significativa em prol da sustentabilidade. Este programa engloba a logística reversa de todo o vidro utilizado durante a feira. A reciclagem do vidro não apenas economiza energia, mas também reduz a extração de matérias-primas, minimiza as emissões de CO2 na atmosfera e combate o acúmulo de resíduos de vidro em aterros sanitários, onde permaneceriam indefinidamente. O “Glass is Good” busca não somente promover essa mudança, mas também valorizar a cadeia produtiva do vidro, estabelecendo uma cultura de reciclagem e proporcionando ganhos financeiros a catadores e colaboradores do programa.

No ano anterior, essa ação sustentável resultou em economia de energia equivalente a 2.587,20 kW/h, redução de emissões de CO2 na ordem de 2.856,70 kg, diminuição de 6.468 kg na extração de matérias-primas e um impacto social positivo para 48 cooperados e suas famílias. Com o crescimento exponencial da ProWine São Paulo, a meta para este ano é dobrar esses números, alcançando benefícios socioambientais ainda mais significativos.

Além disso, as taças utilizadas durante o evento são higienizadas por meio de tecnologia da empresa Netter. Essa técnica emprega altas temperaturas, controlando resíduos e usando detergentes especiais isentos de componentes químicos prejudiciais ao meio ambiente. Além da limpeza, as máquinas também cuidam do processo de secagem, eliminando a necessidade de papel para esse fim.

A ProWine São Paulo continua focada em suas ações sustentáveis ao incluir a coleta e reciclagem das rolhas de cortiça utilizadas durante o evento. Na edição passada, foi empregado o rolhômetro, um recipiente em formato de garrafa que monitora em tempo real a contagem das rolhas descartadas por expositores e visitantes, ação esta que também estará presente neste ano.

Além de todas essas iniciativas, os estandes da feira são montados utilizando o sistema francês SODEM, garantindo seu reaproveitamento total. Para garantir a gestão ambiental adequada, a Multilixo, uma empresa especializada em questões ambientais, será responsável pela segregação adequada dos resíduos gerados durante o evento, sua destinação final e a redução da quantidade de resíduos destinados a aterros, assim minimizando o impacto ambiental, otimizando os recursos naturais e contribuindo para a geração de empregos e renda para cooperados e colaboradores terceirizados.

