O setor aéreo brasileiro atravessa uma fase de forte expansão. Hoje, o país conta com aproximadamente 2.400 campos de aviação ativos, o que o coloca na segunda posição mundial, atrás apenas dos Estados Unidos. Entre 2022 e 2024, o crescimento dos voos regionais ultrapassou 30%, impulsionado por iniciativas como Voo Simples e Voa Brasil, que ampliaram a movimentação em aeroportos de menor porte.

Esse avanço, porém, evidenciou a necessidade de reforçar a preparação das equipes responsáveis por atuar em situações de emergência. Para suprir essa demanda, o Grupo Med+ desenvolveu uma unidade móvel de treinamento tático que irá circular pelo país.

Batizada de Med Truck, a carreta itinerante traz simuladores de alta precisão para reproduzir cenários reais, incluindo focos de incêndio, combate em aeronaves, resgate veicular e atendimento pré-hospitalar. A proposta é transformar qualquer aeroporto em um ambiente completo de capacitação, levando tecnologia e experiências imersivas a regiões que não contam com centros fixos. “Nossa missão é mais que salvar vidas. É abrir caminhos.

Com o Med Truck, formamos bombeiros nos rincões do Brasil, onde há talento, mas falta oportunidade”, afirma Diego Cabral, diretor de operações. O projeto alia mobilidade, inovação e rigor técnico, cumprindo integralmente as normas da RBAC 153 da ANAC, os requisitos da ABNT e as diretrizes dos Corpos de Bombeiros Militares. A homologação da Med+ junto à ANAC reforça ainda mais a credibilidade da iniciativa e seu alinhamento às melhores práticas do setor aeroportuário.

“Com o Med Truck, levamos inovação, mobilidade e qualidade de ensino para onde nossos bombeiros estão. Essa é uma revolução no processo de capacitação em segurança aeroportuária, reforçando nosso compromisso com a excelência operacional e a preservação de vidas”, destaca Diego Cabral, COO do Grupo Med+.

A presença consolidada da empresa em centenas de bases e nos principais aeroportos do país fortalece o impacto do novo projeto, que também possui forte dimensão social.

Ao oferecer treinamento profissionalizante em comunidades vulneráveis, a iniciativa abre portas para o mercado formal e ajuda a suprir a crescente demanda por profissionais qualificados. Mais que um avanço técnico, o Med Truck representa um movimento de democratização da capacitação, ampliando a segurança operacional da aviação brasileira e aproximando o país de padrões internacionais de resposta a emergências. “Estamos levando treinamento de elite para onde antes não havia acesso nem a equipamentos básicos.

O Med Truck representa uma nova era na capacitação de bombeiros de aeródromo no Brasil”, destaca Victor Reis, chairman do Grupo Med+.

Sobre o Grupo Med+

É a maior empresa de emergências aeroportuárias da América Latina, com R$ 1,8 bilhão em contratos e presente em 49 aeroportos e 12 rodovias do Brasil. Possui aproximadamente 6 mil colaboradores em todo o Brasil que atendem mais de 56 milhões de pessoas, entre brasileiros e estrangeiros, que trabalham ou transitam nos seguintes segmentos: aeroportos, estradas e grandes empresas.

Em 2024 a companhia apresentou um crescimento de 150% em relação ao ano anterior, se consolidando com a empresa Benchmark do segmento. Atualmente, a companhia está entre as 2 melhores empresas para se trabalhar na área da saúde de acordo com o Great Place to Work (GPTW) no Brasil. Agora, o Grupo Med+ entrou no mercado de educação e atua junto a 5,3 mil escolas e 3,5 milhões de alunos do Estado de São Paulo, com a psicologia voltada à prevenção de bullying nas salas de aula.

O Grupo Med possui dentro da sua cultura, o capitalismo consciente que, na prática, usa a força das empresas, para servir ao desenvolvimento da humanidade, com o propósito de construir um mundo mais justo e pessoas em local de trabalho mais felizes, porém, sem perder de vista o lucro para os acionistas. Além disso, o Grupo Med acredita que as mulheres são grandes gestoras de pessoas. Atualmente, 56% dos cargos de liderança da companhia são ocupados por mulheres.

