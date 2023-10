Brasileiros assistem mais esportes graças as apostas online

Com a meta de entender o perfil do apostador brasileiro, traçar o perfil deste usuário e analisar os motivos pelos quais o setor evolui de maneira surpreendente, Mr.Jack realizou uma pesquisa durante os meses de julho e agosto, à nível nacional com uma mostra de mais de 2.500 respostas entre homens e mulheres, acima dos 18 anos.

O crescimento do setor de sites de apostas no Brasil

Desde o ano de 2018 o setor de apostas esportivas cresceu no Brasil. O pico ficou na Copa do Mundo e desde então este crescimento é exponencial. A pandemia também ajudou a alavancar o negócio e hoje os sites de apostas esportivas devem faturar R$120 bilhões ao fim de 2023, aumento de 71% em comparação ao ano de 2020, que foi de apenas R$7 bilhões.

Neste cenário, Roraima, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, são os estados nos quais há mais buscas para termos como “apostas esportivas” e “bet apostas”, segundo dados do Google Trends.

Quem é o apostador brasileiro

36% dos respondentes são homens entre os 30 e 39 anos que concluíram o Ensino Médio. Ainda sobre esta mostra, os usuários trabalham no sistema CLT de contratação e ganham entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00. Renda Extra, lucro, diversão e entretenimento são os principais motivos que levam os brasileiros aos sites de apostas esportivas.

Esportes preferidos para apostas

Futebol, basquete, NFL e Tênis de Mesa estão entre as modalidades preferidas dos apostadores brasileiros, com destaque para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Já quando o assunto é mercado de apostas os respondentes foram categóricos: resultado final dos jogos e total de gols são as preferidas.

A pesquisa sobre o Panorama dos apostadores no Brasil aponta ainda os principais sites de apostas esportivas, campeonatos estaduais, jogos mais emocionantes e a sensação do brasileiro entre o site de apostas e as fraudes nos resultados dos jogos. Para os respondentes, os sites de apostas esportivas podem ajudar a eliminar fraudes.

Quem é o Mr.Jack

O Mr. Jack é um site de entretenimento que oferece para seus usuários uma experiência única em apostas esportivas. Nosso site é operado pela NSX Enterprises N.V, empresa devidamente autorizada pelo Governo de Curaçao por meio da licença nº 10692.

O objetivo do Mr. Jack é proporcionar entretenimento e experiências únicas no mundo das apostas esportivas. Nosso time é preparado para atender com excelência às necessidades do mercado brasileiro e dos clientes.