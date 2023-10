Câmara de Sumaré entrega honrarias a 30 professores e estudantes

Trinta professores e estudantes foram homenageados, na noite desta quarta-feira (11), pela Câmara Municipal de Sumaré, em sessão solene de entrega de honrarias da educação. Os vereadores participaram da concessão de 15 Medalhas Paulo Freire a educadores de destaque, 9 Medalhas Jovem Cientista Sumareense e 6 Certificados de Aluno Destaque.

A sessão solene foi realizada no Anfiteatro Dirce Dalben, no Seminário de Nova Veneza. O evento foi presidido pelo vereador Hélio Silva (Cidadania), presidente da Câmara, e contou com a presença de autoridades, profissionais da educação, estudantes e familiares dos alunos.

Confira a lista de homenageados:

Medalha Paulo Freire

Andréa Cristina Azure (indicação do vereador Willian Souza)

Aparecida Antonia Bertazi Beloto (indicação do vereador Toninho Mineiro)

Arssuele José Dias (indicação do vereador Rodrigo Dorival Gomes)

Claudenir Aparecida Lazarim Amarante (indicação do vereador Willian Souza)

Darli Gonçalves (indicação do vereador Willian Souza)

Erick de Souza Lourenço (indicação do vereador Tião Correa)

Esmeralda Cristiane Vaughan Rossi (indicação do vereador Valdir de Oliveira)

Júlio César da Silva (indicação do vereador Hélio Silva)

Márcia Cristina Doarte da Silva Araújo (indicação do vereador Silvio Coltro)

Márcio Luiz de Souza (indicação do vereador Allan Sangalli)

Marcos Antônio de Araújo (indicação do vereador Silvio Coltro)

Mariana Vinhas Camargo (indicação do vereador Lucas Agostinho)

Patrícia Daniela Pelisson Izipato (indicação do vereador Hélio Silva)

Rosimeire Campo Dall Orto Tognetta (indicação do vereador Rai do Paraíso)

Valessa Rozendo da Silva (indicação do vereador Alan Leal)

Certificado de Aluno Destaque

Estefane Prodóssimo Nascimento (indicação do vereador Hélio Silva)

Gabriel da Silva Araújo (indicação do vereador Silvio Coltro)

Hyan Lucas Silva Leal (indicação do vereador Allan Sangalli)

João Lucas Correia Becker (indicação do vereador Rai do Paraíso)

Mateus Portes Ferreira (indicação do vereador Rodrigo Dorival Gomes)

Matheus Odilon Dias de Souza (indicação do vereador Alan Leal)

Medalha Jovem Cientista Sumareense

Gabriel Monteiro de Souza (Projeto Estufa Espacial usando Engenharia de Origami – indicação do vereador Silvio Coltro)

Luiz Eduardo Cardoso Garcia (Projeto Estufa Espacial usando Engenharia de Origami – indicação do vereador Silvio Coltro)

Márcio Kenji Uehara (Projeto Estufa Espacial usando Engenharia de Origami – indicação do vereador Silvio Coltro)

Mariana Gonzaga Santos (Projeto Estufa Espacial usando Engenharia de Origami – indicação do vereador Silvio Coltro)

Vinicius Hideki Ueta Camargo (Projeto Estufa Espacial usando Engenharia de Origami – indicação do vereador Silvio Coltro)

Vitor Seiki Uehara (Projeto Estufa Espacial usando Engenharia de Origami – indicação do vereador Silvio Coltro)

Giovanna Raíssa de Jesus Galeão (Projeto Tá no prato – indicação do vereador Rodrigo Dorival Gomes)

Laiza Miyuki Silva (Projeto Tá no prato – indicação do vereador Rodrigo Dorival Gomes)

Maria Eduarda Ahn Xavier de Camargo (Projeto Tá no prato – indicação do vereador Rodrigo Dorival Gomes)

