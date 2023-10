Vento forte destelha casa na Praia Azul

O vento forte que acompanhou a tempestade que passou pela região

esta quinta-feira feriado de Nossa Senhora Aparecida terminou por destelhar uma casa na Praia Azul, periferia de Americana.

Moram na casa atualmente sete pessoas- sendo quatro adultos e três crianças. Os moradores ainda estão atordoados com a tragédia e não definiram se vão pedir ajuda oficial ou fazer vaquinha com amigos ou na internet.

“No momento não sei o que fazer. Estamos muito abalados e preocupados com os lados nas casas vizinha onde as madeiras quebraram”, disse Bianca Regina, moradora do local.

Mais notícias da cidade e região

A tempestade se anunciou para toda a região por volta das 14h30. Junto com o vento veio muita areia. Foram registradas quedas de árvores em pontos de Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Ao menos um ponto de ônibus foi destruído pela passagem do temporal.

As chuvas fortes têm castigado a região este mês. No último final de semana, a festa das Nações em Nova Odessa foi suspensa no sábado e bastante prejudicada pelo temporal fortíssimo que caiu no final da tarde do domingo.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP