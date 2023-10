Brasil de Neymar da vexame e fica no 1-1 com Venezuela

O Brasil jogou mal e não conseguiu vencer a Venezuela na noite

desta quinta-feira pelas eliminatórias da Copa de 2026. O atacante Neymar não apresentou futebol razoável e fiou mais nas brigas. Com o empate, a seleção canarinho ficou em 2o lugar nas eliminatórias. Com 100%, a Argentina lidera a chave sulamericana.

O técnico Fernando Diniz, que vivia lua de mel com a torcida, também foi mal e não conseguiu segurar o placar.

O primeiro tempo foi apático com os dois times criando poucas oportunidades. As defesas prevaleceram.

O Brasil voltou mais firme na segunda etapa e logo antes dos 5’ o zagueiro Gabriel Magalhães aproveitou escanteio batido por Neymar e fuzilou o goleiro na pequena área. 1 a 0.

Aos 39 veio o que o time de Neymar e Diniz. O atacante Belo pegou um belíssimo chute de puxada e empatou a partida.

