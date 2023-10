Morador de Santa Bárbara leva R$100 mil da Nota Fiscal Paulista

Um morador da Vila Brasil, em Santa Bárbara d’Oeste, foi premiado com R$ 100 mil no sorteio de outubro da Nota Fiscal Paulista. O prêmio máximo (R$ 1 milhão) saiu para um consumidor da Vila Mariana, em São Paulo, e outros quatro moradores de Marília, Presidente Venceslau, Hortolândia e da capital levaram R$ 500 mil, cada.

No sorteio destinado às entidades beneficentes que atuam no Estado, cinco instituições, além do morador da cidade, levaram o prêmio de R$ 100 mil. São elas o Centro Síndrome de Down, de Campinas; a Associação para Crianças e Adolescente com Câncer, de São Paulo; a Associação Filantrópica Católica Ortodoxa, de Santos; a Associação Educacional e Assistencial Casa do Zezinho, de São Paulo; e a Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados, de São Caetano do Sul.

As instituições filantrópicas também concorreram a outros 50 prêmios de R$ 10 mil. Outras pessoas físicas e condomínios foram sorteados com 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil. Na extração de setembro concorreram os cadastrados que efetuaram compras em junho de 2023 e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal.

No total foram sorteados 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões. Consumidores de todo o país podem participar do programa, basta indicar seu CPF nos documentos fiscais emitidos por comércios paulistas participantes da Nota Fiscal Paulista. Para concorrer aos sorteios e ter acesso aos créditos é só se cadastrar no programa, saiba como.

Resultado

O resultado está disponível no site da Sefaz-SP. Para verificar, basta acessar o sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar na aba Sorteios > Visualizar Sorteios > Sorteio nº 179.

