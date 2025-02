Brasileiros brilham no Open Europeu de Judô

Durante este final de semana, foi realizado o Open Europeu de Judô de Varsóvia, na Polônia, e o Brasil faturou três medalhas na competição, sendo todas elas conquistadas por atletas de Clubes formadores e integrados ao Programa de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes – CBC.

No sábado, 22, a seleção garantiu uma medalha de prata com Karol Gimeses, atleta do Clube de Regatas do Flamengo-RJ, e uma medalha de bronze com Beatriz Freitas, do Esporte Clube Pinheiros-SP. Ambas as conquistas vieram na categoria até 78kg.

Já no domingo, 23, foi a vez da atleta de apenas 16 anos, que estreava em competições internacionais da classe sênior, garantir o outro pódio. Clarisse Ribeiro, do Minas Tênis Clube-MG, levou a medalha de prata para casa, após a disputa na categoria até 48kg.

Brasil é campeão do Sul-Americano Indoor de Atletismo com 100% de atletas de Clubes formadores

A seleção brasileira de atletismo sagrou-se campeã do Campeonato Sul-Americano Indoor de Atletismo, após conquistar 254 pontos no geral, sendo 125 no feminino e 129 no masculino, além disso, o time garantiu 28 medalhas na competição (14 de ouro, 10 de prata e 4 de bronze). O Sul-Americano foi realizado no sábado e domingo, dias 22 e 23 de fevereiro, no Estádio Municipal de Cochabamba, na Bolívia.

O campeonato valeu pontos importantes no Ranking Mundial da World Athletics para a temporada 2025. Agora os brasileiros se preparam para o Campeonato Mundial Indoor de Nanjing, na China, que será realizado de 21 a 23 de março.

Confira abaixo os medalhistas no torneio e seus respectivos Clubes:

Medalhas de Ouro Europeu

Thiago André (Esporte Clube Pinheiros-SP) –1.500 m rasos

Ana Carolina Azevedo (Esporte Clube Pinheiros-SP) – 60 m rasos

Tamara Alexandrino (Praia Clube–MG) – Pentatlo

Jaqueline Weber (Praia Clube–MG) – 800 m rasos

Leonardo Santos (Esporte Clube Pinheiros-SP) – 800 m rasos

Thiago Moura (Esporte Clube Pinheiros-SP) – Salto em Altura

Elton Junio dos Santos (Esporte Clube Pinheiros-SP) – Salto Triplo

Regiclécia da Silva (Esporte Clube Pinheiros-SP) – Salto Triplo

Eduardo de Deus (Praia Clube–MG) – 60 m com barreiras

Ketiley Batista (Associação dos Servidores Públicos Municipais de Pindamonhangaba-SP) – 60 m com barreiras

Wellington Morais (Esporte Clube Pinheiros-SP) – Arremesso de Peso

José Fernando Ferreira, Balotelli (Praia Clube–MG) – Heptatlo

Beatriz Chagas (Esporte Clube Pinheiros-SP) – Salto com Vara

Arielly Kailayne Rodrigues (Esporte Clube Pinheiros-SP) – Salto em Altura

Medalhas de Prata

Ana Caroline Miguel (Praia Clube–MG) – Arremesso de Peso

Felipe Bardi (SESI – Serviço Social da Indústria- SP) – 60 m rasos

Roberta Almeida (Esporte Clube Pinheiros-SP) – Pentatlo

Fernando Ferreira (Instituto Elisangela Maria Adriano-SP) – Salto em Altura

Almir Cunha dos Santos (Sociedade de Ginástica Porto Alegre, 1867 – SOGIPA-RS) - Salto Triplo

Gabriele dos Santos Sousa (Esporte Clube Pinheiros-SP) – Salto Triplo

Thiago Resende dos Santos (Associação Esportiva Taubaté de Atletismo-SP) – 60 m com barreiras

William Venâncio (Praia Clube–MG) – Arremesso de Peso

Pedro de Oliveira (Praia Clube–MG) – Heptatlo

Isabel de Quadros (Instituto Atletismo de Balneário Camboriú-SC) – Salto com Vara

Medalhas de Bronze

Lívia Avancini (Instituto Paranaense de Esportes e Cultura-PR) – Arremesso de Peso

July Ferreira (Praia Clube–MG) – 1.500 m rasos

Eliane Martins (Esporte Clube Pinheiros-SP) – Salto em Distância

Guilherme Santana (Instituto Atletismo de Balneário Camboriú-SC) – 800 m rasos

Título brasileiro nas duplas masculinas do Rio Open 2025

Marcelo Melo, formado no Minas Tênis Clube – MG, e Rafael Matos, atleta do Itamirim Clube de Campo-SC, conquistaram o título do torneio de duplas do Rio Open 2025. A final do tênis masculino aconteceu no sábado, dia 22, e marcou a primeira vitória de uma dupla 100% brasileira na história do evento. A conquista veio após Marcelo e Rafael baterem os espanhóis Pedro Martinez e Jaume Munar por 2 sets a 0, em parciais de 6/2 e 7/5.

Marcelo Melo levantou o troféu do Rio Open pela primeira vez na carreira, já Rafael Matos se sagrou bicampeão do torneio, após conquistar o campeonato ao lado do colombiano Nicolás Barrientos no ano passado.

Vitória de Bruna Takahashi na Copa Pan-Americana de Tênis de Mesa

Na madrugada desta segunda, 24, Bruna Takahashi, formada na Associação Cultural Nipo Brasileira de São Caetano do Sul-SP, venceu a americana Lily Zhang na final da Copa Pan-Americana de Tênis de Mesa e se sagrou campeã da disputa individual feminina. Bruna derrotou a estadunidense por 4 sets a 3, depois de ficar atrás do placar duas vezes.

No primeiro set, a brasileira perdeu por 11 a 9, porém conseguiu virar o jogo nos dois sets seguintes, com parciais de 14 a 12 e 11 a 5. No quarto e quinto set, a adversária venceu por 11 a 9, e 14 a 12, respectivamente, tomando a frente do placar mais uma vez.

Nos dois últimos sets, a atuação de Bruna prevaleceu e ela derrotou a americana, primeiro por 15 a 13 e depois por 11 a 5, para soltar o grito de campeã da competição. Foi a primeira vez durante o torneio que as finalistas disputaram uma partida com sete confrontos.

Clubes formadores no pódio do Sul-Americano Juvenil de Squash

Durante o Campeonato Sul-Americano Juvenil de Squash 2025, realizado em Quito, no Equador, três atletas de Clubes formadores integrados ao CBC garantiram medalha para o Brasil. A primeira veio na quarta-feira, 19, com Laura Silva, do Esporte Clube Pinheiros-SP, que levou a medalha de prata no simples feminino Sub 19.

No dia seguinte, Matheus Frabetti, do Iate Clube de Brasília-DF, conquistou o segundo lugar na disputa de duplas masculinas da categoria Sub 19, ao lado de Bernardo Dias. E na sexta-feira, 21, o atleta do Clube Atlético Ypiranga-SP, Vitor Penteado, garantiu o bronze no simples masculino do Sub 15.

A seleção brasileira ainda conquistou mais duas medalhas na disputa por equipes, sendo ambas de bronze no masculino e feminino. Entre as meninas, o Brasil estreou nas quartas de final e venceu a Bolívia por 2 a 1. Em seguida, acabou derrotado pelo Peru por 2 a 0. Já os rapazes bateram o Paraguai por 2 a 0 na estreia, mas perderam pelo mesmo placar para a Argentina na sequência.

Com atletas de Clubes brasileiros, Seleção vence o Uruguai e mantém 100% nas Eliminatórias da Americup

Na última sexta-feira, 21, o Brasil foi até Paysandu, no Uruguai, e derrotou o time da casa por 70 a 61, resultado que manteve a campanha invicta do Brasil nas Eliminatórias da Americup. A equipe comandada por Aleksandar Petrovic, que entrou em quadra já classificada para a Americup, contou com a boa atuação de Georginho, atleta do Sesi Franca – SP, que contabilizou 20 pontos e 11 rebotes. O Brasil encerra o calendário das eliminatórias nesta segunda-feira, 24, às 22h40, contra o Panamá, na Cidade do Panamá.

Confira o elenco brasileiro e os Clubes atuais de cada jogador:

Yago – Estrela Vermelha-SRV

Alexey Borges – Clube de Regatas do Flamengo – RJ

Elinho – Sport Club Corinthians Paulista – SP

Georginho – SESI Franca – SP

Kevin Crescenzi – Club Athletico Paulistano – SP

Reynan – Esporte Clube Pinheiros – SP

Didi Louzada – SESI Franca – SP

Mathias Alessanco – Real Betis-ESP

Nathan Mariano – SESI Franca – SP

Márcio Henrique – RatioPharm Ulm-ALE

Gabriel Jaú – Kolossos-GRE

Lucas Cauê – Sport Club Corinthians Paulista – SP

A Americup acontecerá de 23 a 31 de agosto, em Managua, na Nicarágua, e contará com as 12 melhores equipes do continente americano em busca do título. O Brasil é atual vice-campeão.

Os resultados conquistados pelo Brasil durante essa semana demonstram a força e importância dos Clubes formadores, que seguem sendo o principal lugar para o desenvolvimento e formação de atletas de alto nível, já que as conquistas brasileiras pelo mundo, contam sempre com a maioria de atletas formados em Clubes presentes nas seleções.

