Estreando como anfitriã da nova temporada de Biolab Cast, o podcast da Biolab Farmacêutica, a jornalista, escritora e palestrante Daiana Garbin conversará com profissionais renomados para trazer dicas sobre como incentivar as pessoas a adotarem um estilo de vida mais saudável.

“Estou muito feliz em participar desse projeto, porque acredito que a melhor forma de combater a desinformação em saúde é produzindo conteúdo com qualidade, seriedade e responsabilidade. Nossa missão é levar informação confiável ao público, com a participação de especialistas, para ajudar as pessoas a cuidar melhor da própria saúde e da saúde da família”, afirma Daiana.

Em seu primeiro ano, o podcast alcançou 2,3 milhões de visualizações. “Essa iniciativa tem tudo a ver com o nosso negócio. Desde sempre, levar qualidade de vida e bem-estar para a população é um dos nossos pilares. Com o Biolab Cast, contribuímos para a educação e o conhecimento das pessoas sobre um tema essencial: a saúde em suas diversas formas. A influência e credibilidade da Daiana serão fundamentais para amplificar essa mensagem”, destaca Tatiana Marques, Diretora de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade da Biolab.

Após o sucesso da primeira temporada, o Biolab Cast prioriza temas que fazem parte da rotina da população. Já disponível em todas as plataformas de streaming, o primeiro episódio aborda “Os exageros do dia a dia e como eles impactam nossa saúde”, com a participação da dermatologista Dra. Tatiana Gabbi e da endocrinologista Dra. Carolina Khalil.

Durante o episódio, Daiana Garbin compartilha sua experiência pessoal e os desafios para compreender os sinais de fome e saciedade – um processo que só se tornou claro após buscar ajuda profissional com psicólogo e nutricionista. “Por muitos anos, tive uma relação muito difícil com a comida. Eu me restringia tanto que, em determinado momento, acabava exagerando e comendo muito além do necessário”, revela a apresentadora.

Para assistir o episódio completo, acesse: https://mkt.biolabfarma.com.br/4ippoen

Sobre a Biolab:

A Biolab é uma indústria farmacêutica nacional que investe em pesquisas para superar os crescentes desafios da saúde, renovando o compromisso de oferecer qualidade de vida às pessoas.

Os quatro centros de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação contribuem para a evolução constante e reforçam o DNA da inovação. Entre as suas linhas de negócio está a Biolab Genéricos, Avert Humana e o braço de saúde animal, a Avert, com foco em suplementos e medicamentos para cães e gatos. Já são mais de 500 produtos, cada um pensado com carinho e atenção para que pessoas e animais vivam mais e melhor.

Para se somar às três unidades de produção localizadas em São Paulo, a companhia ampliou a infraestrutura com um moderno complexo em Pouso Alegre (MG) que atende à legislação dos Estados Unidos e União Europeia, multiplicando por cinco a capacidade de produção, além de fortalecer os planos de exportação.

Internacionalmente, a participação do negócio é crescente, com produtos inovadores chegando a sete países, inclusive os mais regulados do mundo. E, em 2022, adquiriu o laboratório canadense Exzell Pharma. Também é a primeira farmacêutica brasileira com um Centro de PD&I no exterior, localizado em Mississauga (Canadá).

Ao lado de seus 3.800 colaboradores, a Biolab constrói uma história de sucesso e prepara-se diariamente para ir mais longe com a determinação e a certeza de que trilha o caminho do crescimento sustentável, com responsabilidade, respeito às pessoas e às boas práticas de gestão.

