A emoção de correr em Interlagos por Tiago Dellanegra, piloto entusiasta

Para muitos pilotos, acelerar no Autódromo de Interlagos é muito mais do que uma competição – é a realização de um sonho. Considerado o templo do automobilismo brasileiro, o circuito José Carlos Pace carrega histórias de lendas e oferece uma experiência única a todos que têm a chance de enfrentar suas desafiadoras curvas. Para Tiago Dellanegra, piloto entusiasta do SuperBike Brasil, correr em Interlagos é a consagração de anos de dedicação e paixão pela motovelocidade.

O Primeiro Contato em Interlagos: Realizando um Sonho

Desde o início de sua trajetória no motociclismo, Tiago sempre teve o Autódromo de Interlagos como referência. O desejo de correr naquele circuito desafiador começou na juventude, acompanhando grandes corridas e ídolos. “Cresci vendo os maiores pilotos do Brasil e do mundo correndo aqui. Sempre me imaginei nessa pista, e hoje poder estar aqui é indescritível”, compartilha.

O Desafio Técnico: Cada Volta, um Novo Aprendizado

Interlagos não é apenas um circuito icônico, mas um verdadeiro teste para qualquer piloto. Com suas curvas exigentes e mudanças de elevação, a pista desafia a habilidade e resistência de quem nela corre. Para Tiago, cada volta oferece uma nova lição. “Você precisa respeitar cada curva. A freada na Curva do Lago e a aceleração na Reta Oposta são experiências únicas. Cada volta ensina algo novo e esse desafio constante é o que torna tudo ainda mais especial.”

A Energia da Torcida e o Espírito de Competição

Além dos desafios técnicos, a energia da torcida em Interlagos é algo incomparável. No SuperBike Brasil, os fãs são essenciais para criar um ambiente de emoção e apoio. “Sentir a vibração da arquibancada e ouvir o ronco dos motores é indescritível. O apoio da torcida dá um gás extra para dar o meu melhor em cada volta”, destaca Tiago.

Correr no Coração do Motociclismo Brasileiro

Para um piloto entusiasta, alinhar no grid de Interlagos é mais do que uma simples competição – é a materialização de anos de paixão pelo esporte. “Cada vez que coloco meu capacete e ouço o som do motor acelerando na largada, lembro de todo o caminho que percorri para estar aqui. Correr em Interlagos é sentir na pele a história do motociclismo brasileiro”, conclui Tiago.

Assim, Tiago Dellanegra segue acelerando rumo a novas conquistas, levando consigo o respeito e a paixão por um dos maiores palcos do esporte a motor.

