O Brasil vai parar nos próximos dias com o Carnaval. Nesta época do ano, a roda do Turismo gira ritmada pelos foliões, que buscam diversão, e aquece a Economia. Segundo levantamento da Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp), a taxa de ocupação da rede hoteleira no litoral paulista deve alcançar 85%. Já no interior e na capital, o índice pode chegar a 65%. Os números compreendem o período de 28/2 a 5/3.

O Carnaval é uma das principais datas festivas do Brasil

com forte impacto no segmento turístico, de acordo com Enio Miranda, diretor de Planejamento Estratégico da Fhoresp, entidade que representa 500 mil empresas em pleno funcionamento no estado de São Paulo, entre hotéis, restaurantes, bares e similares, como padarias e lanchonetes:

“O Carnaval está cada vez mais consolidado no calendário de eventos do brasileiro e, também, dos turistas estrangeiros. Os dados da Federação mostram que o período festivo impacta de maneira positiva as mais diversas regiões do nosso estado, com injeção de recursos no segmento econômico em geral”, destaca.

Com uma combinação de praias, de eventos culturais e de festas, o litoral norte e sul atrai público diversificado, desde famílias, que buscam tranquilidade para o descanso, até os mais jovens, que curtem aventura, esportes radicais e atividades inerentes à folia. O resultado é uma alta taxa de ocupação neste período, estimada em 85%.

Cidades do interior, com infraestrutura forte em lazer, também atraem milhares de visitantes nesta época do ano, tanto que a taxa projetada pela Fhoresp quanto a leitos ocupados, em pousadas e hotéis de diferentes níveis (do econômico ao super luxo), é de 65% e com a expectativa de aumento, segundo Miranda:

“No entanto, nos municípios considerados estâncias turísticas e que abarcam rotas de Turismo, este índice pode, facilmente, chegar a 100%”, complementa o diretor de Planejamento Estratégico da Federação.

Capital

A programação de Carnaval na capital é o ponto alto para o Turismo. Destaque para o desfile das escolas de samba, no Sambódromo do Anhembi, e outros 601 blocos de rua que animam os bairros de São Paulo. A previsão é de 65% de ocupação de hotéis e pousadas. A Prefeitura de São Paulo estima um público de 16 milhões de pessoas, entre elas 1,5 milhão de turistas, no Carnaval de 2025.

Bruno Omori, diretor de Jogos e de Hospitalidade da Fhoresp observa que, além de hotéis e dos restaurantes, o Carnaval movimenta outras vertentes econômicas, como organização de eventos, decoração, entretenimento, bem como o comércio de vestuário e de adereços:

“No geral, ao menos R$ 6 bilhões, de forma direta, devem ser injetados na Economia paulista”, calcula.

Vagas temporárias

O Carnaval de 2025 deve impulsionar, ainda, o mercado de trabalho, com a criação de cerca de 300 mil postos temporários, no interior e no litoral do estado de São Paulo.

Segundo o coordenador do Núcleo de Pesquisa da Fhoresp, o economista Luís Carlos Burbano, os setores de Alimentação, de Hospedagem e de Transporte são os que mais demandam mão-de-obra sazonal, como garçons, cozinheiros, camareiras, recepcionistas, motoristas e pessoal de apoio:

“Estes empregos, embora temporários, geram renda imediata para milhares de famílias, contribuindo para a dinamização da Economia local”, destaca o especialista.