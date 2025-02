Santa Bárbara tem seleção para empregos esta 5a e 6a

O Desenvolve Santa Bárbara sediará nesta quinta e sexta-feira, duas seleções de emprego promovidas por empresas da cidade com vagas para diversos setores.

Na quinta-feira (27), a partir das 9h30, o atendimento será para vagas de Auxiliar de Logística, Ajudante de Manutenção, Costureira(o), Cortador, Auxiliar de Corte, Auxiliar de Operador de Máquina, Auxiliar de Produção, Auxiliar de Limpeza, Assistente de Vendas, Estágio – Segurança do Trabalho, Estágio – setor de Compras e Estágio -setor Comercial.

Já na sexta-feira (28), das 9 às 15 horas, a seleção será para os cargos de Auxiliar e Limpeza e Jardineiro.

O atendimento acontece no Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara. Os interessados devem apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou aplicativo Carteira de Trabalho Digital).

O Desenvolve Santa Bárbara oferece 1.249 vagas de emprego ao trabalhador (a).

São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Os interessados devem enviar e-mail para [email protected], colocando no assunto o nome da vaga pleiteada e no corpo do e-mail os dados: nome completo, CPF, RG e currículo ou presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, localizado no Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou aplicativo Carteira de Trabalho Digital).

O atendimento do setor é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato via telefone (19) 3499.1015.

