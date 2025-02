A Prefeitura de Americana implanta, a partir desta quarta-feira (26), sentido único de direção onde estão localizados o Núcleo de Especialidades e a Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia).

A ação vai ser da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) na Rua Goiânia, no trecho entre a Avenida Nossa Senhora de Fátima e a Rua Cuiabá.

A mão única permitirá o acesso apenas para veículos que sobem pela Avenida Nossa Senhora de Fátima.

O objetivo da alteração é melhorar o fluxo de trânsito no trecho e otimizar as vagas de estacionamento para usuários do Núcleo de Especialidades e da Unacon. Na última semana, as equipes da Sosu implantaram uma baia para estacionamento em 45 graus no início da via.

“Essa mudança é uma demanda frequente de quem passa por essa região, especialmente dos moradores e dos usuários do Núcleo e da Unacon. São muitas pessoas circulando diariamente por essa via, e a alteração vai ajudar a organizar melhor o trânsito, garantindo mais fluidez e segurança a todos. Além disso, com a readequação do estacionamento, vamos otimizar as vagas e facilitar o acesso ao complexo de saúde”, explica o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

A partir desta quarta, o local estará devidamente sinalizado com pintura de solo e instalação de placas pela equipe da Utransv.

Prefeitura inicia recapeamento no Jardim Alvorada e conclui melhorias em ruas do Centro e São Roque

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou o recapeamento asfáltico de quatro ruas na região do Jardim Alvorada. Os trabalhos começaram pela Rua dos Apeninos, onde as equipes executaram o serviço nesta segunda-feira (24), e incluem também as ruas Mercúrio, dos Alpes e dos Urais.

Na última semana, o recape foi concluído em três vias da região central: Rua Doutor Cícero Jones (entre a Avenida Nove de Julho e a Rua Trinta de Julho), Rua Doutor Vieira Bueno (entre as ruas Rui Barbosa e Princesa Isabel) e Rua Herman Müller Carioba (entre a Rua Rui Barbosa e a Avenida Brasil).

“O recapeamento segue avançando por diversas regiões da nossa cidade, levando mais segurança e conforto aos motoristas e pedestres. Finalizamos o serviço em vias do Centro que registram um grande fluxo de veículos e precisavam dessa nossa atenção, e agora vamos para outros pontos. Nosso objetivo é sempre garantir que as ruas e avenidas estejam em boas condições”, comentou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Os trabalhos fazem parte de um pacote de investimentos da Prefeitura para revitalização de 242 mil m² de ruas e avenidas localizadas nos bairros São Luiz, Campo Limpo, Jardim Alvorada, Cordenonsi, Jardim da Paz, Parque da Liberdade, Parque Novo Mundo, Jardim Paulistano e Centro, com a destinação de R$ 26.299.827,33 em recursos próprios.

Este contrato prevê o recapeamento de 54 vias, sendo que 49 já foram executadas, restando duas ruas na região central e três no Jardim Alvorada.

