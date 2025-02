Molina liga pra Chico pra ajudar Americana na crise da água

O Assessor da Casa Civil do Estado de São Paulo, Ricardo Molina, entrou em contato com o prefeito Chico Sardelli na manhã desta terça-feira (25/02). “Liguei para o Chico e me coloquei à disposição para ajudar. Ele agradeceu e informou que me acionaria caso necessário”, declarou.

A grave falta de água que atinge Americana desde sexta-feira (21/02) tem gerado transtornos para milhares de moradores, além de impactar diretamente empresas e comércios.

Ao todo, quinze bairros foram afetados pelo desabastecimento, que ainda não tem previsão exata de normalização.

Crise não é novidade, diz Molina

Ele destacou que a crise hídrica em Americana não é novidade, mas o prolongamento do problema e a grande quantidade de pessoas afetadas exigem atenção e ação imediata. “Sabemos que entre resolver a causa do problema e a água chegar às torneiras pode levar mais dias. O que não podemos é nos omitir. Neste momento, vejo muitos políticos politizando a situação, mas o que precisamos é de soluções concretas para a população. Estou à disposição para ajudar no que for preciso”, reforçou.

Molina é suplente de deputado estadual e deve vir candidato nas eleições do ano que vem.

A população segue apreensiva, enquanto aguarda medidas efetivas para a retomada do abastecimento e soluções duradouras para evitar novas crises.

