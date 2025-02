Curta metragem da Finibus vai à Educação e Saúde de Americana

Profissionais da rede municipal de Saúde e de Educação de Americana assistiram, em primeira mão, o curta-metragem “O DESAMPARO DOS QUE MAIS PRECISAM”, produzido pela Cia Finibus de Teatro e contemplado pela Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar 195/2022).

A estreia do curta foi realizada no dia 17 de janeiro, no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Infantojuvenil “Larissa de Almeida”, com profissionais da saúde e no dia 18 de fevereiro no CIEP Octávio César Borghi, dentro do encontro “Gestor em Foco”. Após cada uma das exibições, houve um bate-papo com os profissionais das áreas e a renomada psicóloga, Maryellen de Oliveira, sobre as reflexões que o curta-metragem despertou. Além das duas exibições, a Cia Finibus também realizou, como contrapartida, duas oficinas gratuitas de dançaterapia.

Sobre o Curta O DESAMPARO DOS QUE MAIS PRECISAM

O curta-metragem é um documentário baseado na vivência real de uma adolescente de 16 anos que ficou internada por seis meses em um hospital psiquiátrico.

O documentário expõe a triste realidade que ainda existe no século XXI e tem como objetivo fazer uma crítica e trazer um olhar para essa realidade já muito debatida no Brasil e que, mesmo após a criação da Política Antimanicomial e seus avanços, ainda está longe de promover um serviço digno a essas pessoas e está retrocedendo nos últimos anos.

Relatos fortes da adolescente e sua mãe, revelam as péssimas condições às quais os pacientes são submetidos e o descaso grave por parte dos envolvidos da instituição.

BATE-PAPO COM ESPECIALISTA

Além de participarem da exibição do documentário, funcionários das duas secretarias puderam participar de um bate-papo com os produtores do documentário, João Nalão e Kamila Lopes, e a profissional de saúde mental, Maryellen de Oliveira, onde se debateram questões como o papel de cada um na saúde mental de crianças e adolescentes, a forma e os procedimentos adotados por alguns lugares e qual a responsabilidade que cada um tem dentro de uma instituição como essa.

“Nós acreditamos que a Saúde e a Educação têm um papel muito importante nessa luta e são os alicerces que podem identificar e ajudar pessoas que sofrem de depressão e passam por essas situações. Queremos com o documentário, e junto às demais iniciativas por meio da arte, colocar uma luz nesse tema”, explicou Kamila Lopes, produtora executiva do projeto e Diretora de Marketing da Cia Finibus.

OFICINA DE DANÇATERAPIA



Também como contrapartida à Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar 195/2022), foram realizadas duas oficinas gratuitas de dançaterapia nos dias 18 e 25 de janeiro de 2025, que contou com mais de 45 participantes no total. Ministradas por Patrícia Claro, arteterapeuta e professora de dança formada pela UNICAMP, as oficinas combinaram dança e psicologia com o intuito de promover a conexão entre o corpo e a mente, auxiliar no autoconhecimento e ajudar na expressão de sentimentos.

SOBRE A CIA FINIBUS

A Cia Finibus de Teatro é uma companhia teatral de Americana que atua na sua cidade berço há mais de 15 anos. A Cia Finibus acredita que a arte é um dos instrumentos de informação, libertação e redenção. A Companhia já desenvolveu trabalhos com textos de autores conhecidos, como Nelson Rodrigues e Bertolt Brecht e, também, trabalhos com textos inéditos escritos por dois dramaturgos que fazem parte da Cia.

A companhia tem o perfil de criar obras provocativas, que façam o público pensar, tirando-os de suas zonas de conforto, porque acredita que o fazer artístico é capaz de ser uma ferramenta de acolhimento e cura.

