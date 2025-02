Sumaré; prefeitura da tapa em rua e na sinalização

A Secretaria de Serviços Públicos de Sumaré iniciou nesta terça-feira (25) os trabalhos de nivelamento das vias da Vila Operária, região de Nova Veneza. Os serviços, que estavam aguardando uma trégua nas chuvas, têm como objetivo principal melhorar a mobilidade na região.

As intervenções são uma resposta à necessidade de melhorar o acesso e a circulação de veículos e pedestres, especialmente em períodos de chuvas intensas, quando as vias de terra se tornam intransitáveis. Com o nivelamento, o objetivo é amenizar as dificuldades na locomoção de veículos no local.

De acordo com o secretário Juninho Batista, a obra é uma das diversas ações que a Prefeitura de Sumaré tem implementado para garantir uma melhor qualidade de vida aos moradores da cidade. “O nivelamento da via de terra é uma obra importante para a mobilidade dos moradores da Vila Operária, especialmente no período de chuvas. Queremos que todos possam se deslocar com mais segurança e agilidade, sem os transtornos causados pela falta de infraestrutura”, afirmou.

SINALIZAÇÃO DE RUA EM SUMARÉ

A SMMUR (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural) de Sumaré revitalizou nesta terça-feira (25) a sinalização de solo de advertência e de redução de velocidade na Avenida Euclides Fuzzel Filho, no Pq. João de Vasconcelos, para reforçar a segurança de condutores e pedestres que transitam pela via.

A sinalização de solo, caracterizada por faixas horizontais e outros marcadores que alertam sobre a necessidade de atenção redobrada ao volante, foi reforçada estrategicamente na avenida. O secretário William Martoni destacou a importância da iniciativa neste e em outras vias que recebem fluxo intenso de veículos no município.

“A segurança no trânsito é uma prioridade para a nossa gestão, e com a implantação dessa sinalização de solo, queremos alertar os motoristas sobre a necessidade de cuidado ao transitar nessa avenida. Nosso objetivo é reduzir acidentes e fazer um trabalho para conscientizar os condutores da importância de respeitar os limites de velocidade”, afirmou.

A SMMUR firmou uma parceria com o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) em fevereiro para implementar campanhas educativas para motoristas e pedestres. As iniciativas incluirão campanhas informativas, palestras e atividades práticas que reforçam comportamentos seguros no trânsito.

