Uma residência na rua Ary Barroso que funcionava um brechó, no bairro Antonio Zanaga,

em Americana, pegou fogo esta manhã.

De acordo com as primeiras informações coletadas no local, uma criança estaria brincando com fogo, o que teria ocasionado o incêndio.

Coletores deram a primeira assistência para tentar diminuir as chamas até a chegada do Corpo dos Bombeiros, que já trabalha no local. Não há informações sobre possíveis vítimas.

Notícia em atualização.

