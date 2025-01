BRK preside Conselho de Transição do PCJ

O Conselho de Transição está coordenando as atividades do Consórcio PCJ, desde o dia primeiro de janeiro de 2025 e seguirá até o dia 31 de março. Presidido por Fernando Mangabeira da BRK Ambiental, o Conselho é composto ainda pelos vice-presidentes, Valdir Pinheiro, da Petrobras/REPLAN, e Martim Ribeiro, da Dae Jundiaí, e pelos conselheiros, André Guterrez da AEGEA Mirante, Helmut Forster da Ypê, Fernando Henrique Bordrin da Usina Ester, Manuelito Pereira Magalhães Jr. da Sanasa-Campinas, e Christiani Vilas Boas da Orizon.

O Conselho de Transição é constituído sempre que há vacância dos prefeitos na presidência e diretoria da entidade devido às eleições municipais.

Mais notícias da cidade e região

Sua missão é conduzir o processo eleitoral de constituição da nova diretoria e a escolha de um novo presidente, entre os prefeitos das cidades associadas ao Consórcio PCJ, além de propor uma minuta de Plano de Atuação para o Biênio 2025-2026 à nova Diretoria a ser eleita.

As eleições do Consórcio PCJ devem ocorrer em fevereiro

Em 35 anos de história, o Consórcio PCJ foi presidido em seis ocasiões pelas empresas associadas: 2001, 2005, 2009, 2013, 2017 e 2021, quando alterações no estatuto da entidade permitiu que essa alternativa fosse realizada durante o período de transição entre os mandatos dos prefeitos associados.

A definição do atual Conselho de Transição aconteceu em setembro de 2024, em reunião fechada do Grupo das Empresas. Em seguida, a proposta de estrutura do Conselho foi apresentada à Plenária de Associados, no dia 26 do mesmo mês, e foi aprovada por unanimidade para o mandato de 1º de janeiro até 31 de março de 2025, quando, então, a nova diretoria e um novo presidente assumirá o Consórcio PCJ.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP