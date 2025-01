DAE de Santa Bárbara tem nova diretora Administrativa

O diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, Laerson Andia Júnior, apresentou, nesta terça-feira (7), a nova gestão da Diretoria Administrativa Financeira da autarquia, que passa a ser comandada pela servidora efetiva Giovana Fiorani, nomeada pela superintendência após o desligamento por aposentadoria do funcionário Deusdedit Jesus Guarda.

Na ocasião, Laerson falou à equipe de chefia do setor Administrativo sobre o empenho e o engajamento da nova diretora no desenvolvimento das suas funções enquanto controladora de expediente da Superintendência (cargo anterior), sendo uma das responsáveis direta pela implantação do sistema on-line de atendimento ao público e dos processos simplificados que geraram economia ao Departamento, atendendo assim uma das prioridades da Administração do prefeito Rafael Piovezan.

Em seguida, Giovana apresentou sua formação e experiência profissional, bem como seus objetivos e metas a serem alcançadas frente a Diretoria Administrativa, destacando o trabalho em equipe visando o aprimoramento dos serviços prestados ao município e, principalmente, ao cidadão barbarense.

Formada em Direito, Giovana se destacou no DAE de Santa Bárbara atuando nas funções de agente administrativo, gestora de contratos e convênios governamentais e controladora de expediente. Dentre seus principais objetivos estão, integração das equipes, padronização, desburocratização e foco no cliente (munícipe).

Giovana é a segunda servidora (mulher) efetiva a ocupar o cargo de diretora no DAE barbarense. A Diretoria de Gestão de Serviços está sob o comando da funcionária Sônia Regina Franco de Freitas Rosalén.

