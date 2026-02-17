O vereador de Americana Thiago Brochi (PL) comemorou alcance de postagem com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em defesa da marcha pela liberdade que o mineiro levou a Brasília.

Ele escreveu que ‘Somos mais de 1 milhão contra o PT’ em imagem junto a Nikolas



Postagem de Thiago Brochi nas redes

Mais de 1 milhão de pessoas alcançadas em um vídeo onde defendi aquilo que acredito.

A caminhada foi mais do que um ato político, foi uma manifestação de valores, de posicionamento e de liberdade. Foi a demonstração de que existe um povo atento, participativo e disposto a se manifestar.

Quando a sociedade vai para a rua, ela mostra que quer ser ouvida. E quando mais de 1 milhão acompanham esse debate, fica claro que o assunto importa.

