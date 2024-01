Thiago Brochi pede recapeamento em toda a extensão da Abdo Najar

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), protocolou uma indicação na secretaria do legislativo solicitando que a prefeitura faça o serviço de recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Abdo Najar.

No documento, o parlamentar afirma que foi procurado por moradores dos bairros Nova Americana, Conserva, Vila Santa Catarina e região solicitando providências quanto às condições do pavimento da avenida. “O relato é de vários buracos e desníveis que acabam comprometendo o tráfego e a segurança dos motoristas. É uma importante via de ligação entre bairros e regiões de Americana, que necessita de um recape”, destaca Brochi.

O vereador já havia visitado a avenida e conversado com comerciantes sobre possíveis melhorias no trânsito. Brochi levou os pedidos ao secretário adjunto da Unidade de Transporte e Sistema Viário, Marcelo Giongo.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (30) e encaminhada à prefeitura para análise e atendimento.

