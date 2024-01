5 dicas da Associação Brasileira do Sono para lidar com os pesadelos

Os pesadelos são sonhos intensos e perturbadores que podem causar medo, ansiedade e até mesmo acordar a pessoa durante a noite. Eles são comuns em crianças, mas também podem ocorrer em adultos. A neurologista e vice-presidente da Associação Brasileira do Sono, Dra. Márcia Assis, explica que existem várias causas possíveis para os pesadelos, incluindo estresse, ansiedade, traumas passados, medicamentos, distúrbios do sono, febre e consumo de álcool ou drogas. “Certos alimentos como a cafeína e comidas picantes podem desencadeá-los”, acrescenta a especialista.

Sobre a Associação Brasileira do Sono

https://www.instagram.com/absono/

Fundada em Agosto de 1985 com o nome Sociedade Brasileira do Sono, a instituição congrega todos os profissionais brasileiros que estudam sono, incluindo desde áreas experimentais básicas, Biólogos, Técnicos de Polissonografia, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Psicólogos, Odontologistas e Médicos. A associação é fundamentalmente desde sua origem multidisciplinar e a lista de especialistas que participam da sociedade não para de crescer.

Com o passar dos anos a sociedade se adaptou aos desafios e, desde 2005, passou a se chamar Associação Brasileira do Sono (ABS). Agrega também sob o mesmo teto e com direção compartilhada as sociedades co-irmãs: Associação Brasileira de Odontologia do Sono (ABROS) e Associação Brasileira de Medicina do Sono (ABMS), ambas criadas para atender necessidades específicas de dentistas e médicos.

A ABS é reconhecida mundialmente. A associação promove inúmeras atividades, incluindo cursos, reuniões com a sociedade civil e com os gestores de políticas públicas, além de promover diálogo constante com a sociedade sobre os mais diversos temas relacionados ao sono. A Associação Brasileira do Sono é responsável também pelo periódico científico Sleep Science, revista publicada em inglês com reconhecimento mundial, recebendo artigos científicos originais de todas as partes do planeta.

As regionais do sono estão presentes em 22 estados do Brasil.