Presidente da Câmara de Americana, Thiago Brochi (sem partido) obteve importante vitória esta semana na Justiça Eleitoral.

O processo que pedia a perda de mandato porque ele deixou o PSDB no começo do ano foi encerrado por erros de prazos do grupo que pediu a perda do mandato.

Brochi saiu atirando do PSDB e foi rebatido por lideranças do partido ainda em janeiro. Mas o partido parece estar moribundo e TB se tornou presidente da Câmara e importante agente para o governo Chico Sardelli (sem partido).