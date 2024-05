Contagem regressiva para o feriado e nada melhor do que uma sobremesa para acompanhar o momento de descanso. Isabela sugere Brownie de Chocolate Branco e Chips de Tortinha para harmonizar com o encontro de família ou para acompanhar aquela resenha com os amigos. Confira o passo a passo e aproveite!

Ingredientes:

300g de chocolate branco picado

100g de margarina sem sal

1 xícara e meia (chá) de açúcar

4 ovos

1 pitada de sal

1 xícara e meia (chá) de farinha de trigo

1 embalagem de Tortinhas Chocolate Tipo Suíço Adria picadas (160g)

1 colher (chá) de fermento em pó

Modo de Preparo:

Passo 1 – Em um refratário coloque o chocolate junto com a margarina e leve ao micro-ondas por 3 minutos, mexendo na metade do tempo. Mexa bem para obter um creme liso e homogêneo.

Passo 2 – Na tigela da batedeira, bata o açúcar com os ovos e aos poucos, acrescente o creme de chocolate. Misture o sal, a farinha de trigo e as Tortinhas.

Passo 3 – Ligue o forno em temperatura média (180 °C – 200 °C) para preaquecer por 15 minutos. Despeje a massa em uma assadeira retangular pequena (18 cm x 27 cm x 5 cm de altura), untada e enfarinhada. Leve para assar por cerca de 45 minutos ou até que esteja dourado, com o centro ainda bem cremoso.

Espere esfriar antes de cortar.

Dica do chefe: Para desenformar o brownie antes de cortar, prepare-o em assadeira untada e forrada com papel-manteiga untado e enfarinhado.

Rendimento: 18 porções

Tempo de preparo: 20 minutos

Tempo de forno: 45 minutos