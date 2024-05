As instituições de ensino superior do Provão Paulista adiaram, até a próxima quinta-feira (2), o prazo para que estudantes classificados no exame façam a escolha de cursos para o segundo semestre deste ano. Podem registrar a opção todos os estudantes que prestaram o “vestibular” da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) no ano passado.

O processo é voltado tanto para estudantes que optaram anteriormente pelas vagas em um dos cursos oferecidos pelas Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) ou pela Univesp (Univesp Virtual do Estado de São Paulo) tanto para aqueles classificados que não foram selecionados nas outras universidades do Provão, a USP (Universidade de São Paulo), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e Unesp (Universidade Estadual Paulista) para o primeiro semestre.

“A Secretaria da Educação relembra aos estudantes e pais de estudantes que prestaram o Provão Paulista no ano passado que ainda temos uma nova etapa de matrículas este ano. Essa etapa é voltada aos classificados para os cursos da Fatec e Univesp que terão início no segundo semestre. São 7.719 vagas para as universidades paulistas, em instituições públicas, renomadas e gratuitas”, diz o secretário-executivo da Educação, Vinicius Neiva.

No total, 60.860 alunos que concluíram o Ensino Médio na rede pública e “passaram” no Provão Paulista Seriado podem participar da seleção. Do total de vagas no ensino superior, 5.109 são para as Fatecs e 2.610 para a Univesp.

Entre os cursos superiores que estão disponíveis para início das aulas no segundo semestre, os alunos podem fazer a opção pela faculdade de comércio exterior, logística, marketing, ciência de dados, sistemas para internet, entre outras cerca de 90 nas Fatecs. Licenciatura em pedagogia, matemática e letras estão entre os cursos disponíveis na Univesp. A lista completa pode ser conferida abaixo.

A alta empregabilidade é uma das vantagens da graduação tecnológica ofertada pelas Fatecs. Mais de 91% dos estudantes das Fatecs estão empregados em até um ano após a conclusão do curso. “O tecnólogo desenvolve competências e habilidades para melhorar os processos de gestão e inovação tecnológica, com o uso ou criação de novas tecnologias na solução de problemas complexos”, afirma o coordenador de Ensino Superior de Graduação do Centro Paula Souza, Rafael Ferreira Alves. Segundo ele, “existe uma procura grande por profissionais formados pelas Fatecs porque as empresas sabem que vão contar com pessoas de perfil criativo e empreendedor”.

Nas duas instituições de ensino superior, o início das aulas está previsto para o dia 27 de julho de 2024.

Para dar início à escolha, os alunos que concluíram a 3ª série do Ensino Médio nas redes estaduais e municipais de SP devem acessar o portal de escolhas por meio do endereço https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/ com nome e RA (registro do aluno). Alunos que concluíram em outras redes do país devem fornecer nome e CPF.

A Fatec organizará quatro chamadas para as matrículas:

A 1ª chamada para matrículas entre os dias 6 e 8 de maio;

A 2ª chamada para matrículas entre os dias 13 e 15 de maio;

A 3ª chamada para matrículas entre os dias 20 e 22 de maio; e

A 4ª chamada para matrículas entre os dias 27 e 29 de maio.

A Univesp organizará três chamadas, nas mesmas datas das Fatecs. Para consultar os resultados, os estudantes devem estar atentos ao portal do Provão e também no site da Secretaria da Educação.

Confira a lista de cursos disponíveis.

Nas Fatecs:

Agroindústria

Agronegócio

Alimentos

Análise de Processos Agroindustriais

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Automação Industrial

Banco de Dados

Big Data no Agronegócio

Big Data para Negócios

Biocombustíveis

Ciência de Dados

Ciência de Dados para Negócios

Comércio Exterior

Construção Civil – Edifícios

Construção de Edifícios

Construção Naval

Controle de Obras

Cosméticos

Defesa Cibernética

Desenvolvimento de Produtos Plásticos

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Design de Mídias Digitais

Design de Moda

Design de Produto com Ênfase em Processos de Produção e Industrialização

Eletrônica Automotiva

Eletrônica Industrial

Estradas

Eventos

Fabricação Mecânica

Geoprocessamento

Gestão Ambiental

Gestão Comercial

Gestão da Produção Industrial

Gestão da Qualidade

Gestão da Tecnologia da Informação

Gestão de Comércio Eletrônico

Gestão de Empreendimentos Gastronômicos

Gestão de Energia e Eficiência Energética

Gestão de Logística Integrada

Gestão de Negócios e Inovação

Gestão de Negócios e Pessoas

Gestão de Recursos Humanos

Gestão de Serviços

Gestão de Turismo

Gestão Desportiva e de Lazer

Gestão Empresarial

Gestão Financeira

Gestão Hospitalar

Gestão Portuária

Hidráulica e Saneamento Ambiental

Informática para Negócios

Instalações Elétricas

Jogos Digitais

Logística

Logística Aeroportuária

Manufatura Avançada

Manutenção de Aeronaves

Manutenção Industrial

Marketing

Materiais

Mecânica – Processos de Produção

Mecânica – Processos de Soldagem

Mecânica Automobilística

Mecânica de Precisão

Mecanização em Agricultura de Precisão

Mecatrônica Industrial

Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Microeletrônica

Paisagismo e Jardinagem

Polímeros

Processos Metalúrgicos

Processos Químicos

Produção Agropecuária

Produção Cultural

Produção Fonográfica

Produção Industrial

Produção Têxtil

Projetos de Estruturas Aeronáuticas

Projetos Mecânicos

Radiologia

Redes de Computadores

Refrigeração, Ventilação e Ar Condicionado

Secretariado

Secretariado e Assessoria Internacional

Segurança da Informação

Silvicultura

Sistemas Biomédicos

Sistemas Embarcados

Sistemas Navais

Sistemas para Internet

Soldagem

Transporte Terrestre

Na Univesp:

Eixo de Licenciaturas (Letras, Matemática ou Pedagogia);

Eixo de Computação (Tecnologia da Informação, Ciência de Dados ou Engenharia de Computação); e

Eixo Negócios e Produção (Processos Gerenciais, Administração ou Engenharia de Produção).

Estudantes classificados para a Univesp e que já registraram a opção de curso no ano passado podem modificar a preferência. No caso da universidade virtual, o estudante precisa cadastrar, no portal do Provão, o eixo de preferência. Por exemplo: se o estudante deseja cursar Letras, é preciso que ele opte pelo eixo de Licenciaturas e, na fase de matrículas, ele informa à universidade a opção pela graduação em Letras. É possível, ainda, que o estudante escolha o mesmo eixo, em três campi diferentes.