Busca no Google por CLT premium cresce mais de 100 vezes

Nas últimas semanas, o termo “CLT premium” dominou as redes sociais, despertando a curiosidade de muitos na internet. A tendência começou no TikTok e rapidamente se espalhou para outras plataformas, como o X (antigo Twitter), o Instagram e o Linkedin, levando a um aumento de mais de 100 vezes nas buscas pelo termo no Google.

Por meio de vídeos ou carrosséis de fotos, as pessoas – geralmente jovens da geração Z – mostram os benefícios que recebem das empresas onde trabalham. Alguns dos vídeos que viralizaram ultrapassam três milhões de visualizações. Quem buscou trazer mais detalhes sobre a trend foi a Onlinecurriculo, plataforma de currículos online.

CLT Premium e mais

Entre os benefícios citados em muitos dos conteúdos compartilhados nas redes, aparecem principalmente vantagens como:

Trabalho nas modalidades remoto ou híbrido;

Convênio com algum plano de academia, como Gympass ou Totalpass;

Espaços de descompressão ou atividades em conjunto dentro da empresa;

Plano de saúde sem coparticipação ou desconto na folha de pagamento;

Benefícios como vale alimentação e vale refeição com valores altos (com alguns usuários destacando os valores “maiores que um salário mínimo”);

Quando presencial, disponibilidade de transporte para ir e voltar do trabalho;

Refeições ou “mimos” ao longo do dia;

Não trabalhar no final de semana;

Participação no lucro da empresa;

Plano de carreira;

Day off.

Os conteúdos geram discussão na internet, com comentários que vão desde demonstrações de pessoas que gostariam de alcançar um espaço em empresas que oferecem as vantagens, até a criação de memes que ironizam os benefícios.

De acordo com dados do Google Trends, que mostrou a tendência de crescimento das buscas, os estados que mais vêm procurando pelo termo estão localizados nas regiões Sudeste e Sul, sendo eles, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

