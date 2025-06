Apesar da crise e denúncias de supostas condições irregulares de trabalho, a Cacau Show segue firme na região segundo lojistas ouvidos pelo NM. A empresa emitiu um comunicado oficial esta semana direcionado a todos os brasileiros sobre as denúncias. A empresa de chocolates chamou de “inverídicas” as publicações que circulam na internet sobre uma “seita” praticada internamente e sobre as denúncias de franqueados e ex-funcionários, que a acusam de manter um controle rígido com punições para quem discorda.

Duas empresas da região responderam às demandas do NM. “Olá Bom Dia, não temos autorização para realizar esse atendimento, e não temos interesse, obrigada!“, respondeu a 1a e “Está tudo bem, graças a Deus“, disse a outra.

A Cacau Show tem mais de 20 unidades na região- Americana, Sumaré, Santa Bárbara e Nova Odessa.

“São ataques injustos à nossa história, aos nossos valores e, principalmente, às milhares de pessoas que constroem essa marca com integridade e amor. Temos uma trajetória de mais de 37 anos, construída com trabalho sério, respeito, verdade e coragem” , disse o comunicado.

Os franqueados alegaram que, após reclamações, passaram a ser perseguidos pela sede. Eles teriam começado a receber produtos perto da validade. Sobre a suposta “seita”, a Cacau Show foi acusada também de impor seus funcionários para participar de um encontro místico chamado de ‘Ritual do Cacau’.

Na denúncia, os funcionários precisavam ir de branco ao trabalho, convidados a tirarem os sapatos e entrarem em uma sala escura, iluminada por velas, onde encontram o CEO, Alê Costa, repetindo cânticos. Lá dentro, segundo o Metrópoles, eles acompanham o líder repetindo as palavras, como se fosse uma prece, enquanto caminham atrás dele em círculos. A participação não é obrigatória, mas, assim como no caso dos franqueados, quem questiona ou não demonstra entusiasmo com as regras passa a ser perseguido.

Na nota publicada, a empresa ressalta que a prática trata-se de uma “vivência sensorial”, oferecida como “experiência cultural e gastronômica”. Disse também que são “práticas espontâneas”, como a oração do “Pai Nosso”.

“Nada disso fere valores, pelo contrário: reforça o que somos. Uma empresa humana, com alma, que ouve, que caminha junto, que constrói com coragem e verdade” , acrescentou. Veja o comunicado: