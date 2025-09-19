Na tarde desta quinta feira (18), a Guarda Municipal de Americana resgatou uma cadela e seis filhotes em situação de maus-tratos em uma residência localizada na Rua dos Tucanos, região do bairro Cidade Jardim.

A ocorrência teve início após denúncia recebida pelo Controle da corporação. No endereço, a equipe encontrou a vereadora e ativista da causa animal Roberta Lima e equipe, que aguardavam o apoio para o resgate.

Mulher resistiu a entregar cadela

No momento da ação, a moradora do imóvel chegou ao local e se recusou a permitir a retirada da cadela, mãe dos filhotes. Diante da resistência, uma médica veterinária foi acionada e, acompanhada pelos guardas, realizou a avaliação dos animais, constatando situação de maus-tratos.

A tutora foi conduzida ao CPJ (Central de Polícia Judiciária) e apresentada à autoridade policial. Os cães foram recolhidos pela ONG Cadeia para Maus-Tratos.

Após ser ouvida, a tutora foi liberada pela autoridade policial. Já os animais foram encaminhados para cuidados adequados onde aguardam adoção.

