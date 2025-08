O vereador Marcos Caetano (PL) acompanhou nesta segunda-feira (4), no gabinete do prefeito Chico Sardelli, a sanção do projeto de lei nº 47/2025, de sua autoria, que institui a Política Municipal de Prevenção e Combate às Amputações em Pacientes Diabéticos.

De acordo com o parlamentar, a propositura visa reduzir o número de amputações provocadas por complicações da diabetes, por meio de ações preventivas, diagnóstico precoce e tratamento contínuo, inclusive em crianças. “A diabetes é uma doença crônica que exige atenção constante. Com essa lei, queremos salvar vidas, evitar sofrimentos e dar mais dignidade aos pacientes, por meio de políticas públicas eficazes”, afirma Marcos.

A lei sancionada prevê ações como capacitação de profissionais da rede municipal de saúde; realização de campanhas educativas sobre cuidados com os pés diabéticos; criação de protocolos clínicos para diagnóstico e tratamento precoce e estímulo à criação de centros de referência e unidades especializadas.

