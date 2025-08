Adolpho Gutierrez; novo CEO da ACIA

Adolpho Gutierrez Publicitário com mais de 30 anos de experiência terá a responsabilidade de aproximar a entidade junto à classe empresarial, para que tenha maior visibilidade e assim contribuir com o desenvolvimento da cidade.

O publicitário Adolpho Gutierrez assumiu, há uma semana, a função de gestor empresarial da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana). Com mais de 30 anos de experiência no mercado, terá como missão principal aproximar a entidade da classe empresarial, ampliando sua visibilidade e contribuindo com o desenvolvimento econômico da cidade.

O novo gestor chega com o desafio de fortalecer a comunicação institucional, melhorar o relacionamento com os associados e ampliar o espaço de atuação da ACIA.

Fala Adolpho Gutierrez

“A associação é sólida, com grande potencial e muitos serviços relevantes. Minha função é torná-la cada vez mais representativa e eficiente. Para crescer de forma sustentável, é fundamental gerar receita e, em contrapartida, oferecer benefícios consistentes e soluções que realmente apoiem o dia a dia dos nossos associados”, destacou.

Uma das primeiras iniciativas da atual gestão foi a criação de 15 segmentos estratégicos, divididos nas áreas de educação, comunicação, gastronomia, beleza, saúde, construção civil, entre outras. A proposta é que cada segmento desenvolva ações específicas e gere resultados práticos no curto prazo.

Formado em Publicidade e Propaganda pela Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba) e com MBA em Gestão Empresarial pela Fatep (Faculdade de Tecnologia de Piracicaba), Gutierrez foi proprietário de agência por mais de duas décadas, atuou como professor universitário em diversas instituições da região e possui ampla experiência em posicionamento estratégico e redes de relacionamento. Também integrou o BNI (Business Network International) por sete anos, organização internacional voltada ao networking empresarial.

O convite para assumir a gestão partiu do novo presidente da ACIA, James Pedro Nadin, que vê na chegada de Gutierrez um movimento estratégico para reposicionar a associação no cenário regional. “A nossa proposta é tornar a ACIA uma entidade cada vez mais conectada com os empresários e com a cidade. Trazer o Adolpho foi uma decisão estratégica. Precisávamos de alguém com visão de mercado, linguagem moderna e capacidade de articulação com diferentes setores. Ele une experiência, credibilidade e energia para liderar esse novo momento”, afirmou Nadin.

A nova gestão pretende lançar, em breve, uma agenda positiva com ações práticas, sempre em parceria com a Prefeitura de Americana e outras instituições locais. “A ACIA precisa ser cada vez mais presente no dia a dia da população e protagonista no desenvolvimento da nossa cidade”, concluiu Gutierrez.

